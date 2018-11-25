藍凝聚向心力 楊文科拉尾盤

2018年11月25日 04:11 中國時報 陳麒全 、 莊旻靜 、邱立雅／竹縣報導 、邱立雅／竹縣報導

新竹縣得票率

新竹縣長選舉國民黨楊文科順利當選，擊敗對手民國黨徐欣瑩及民進黨鄭朝方，保住藍營在新竹縣的政治版圖。

國民黨在初選時期經歷茶壺內的風暴，加上楊文科的素人背景，對上經歷豐富的徐欣瑩、有中央執政資源支持的鄭朝方，選情混沌不明。

直到11月進入選戰倒數階段，國民黨傾全黨之力支持楊文科，前總統馬英九7度為楊文科站台、掃街，黨主席吳敦義、郝龍斌、吳伯雄等人數度南下助陣，為國民黨保住重要的版圖。

對手政見將納施政參考

位在竹北的楊文科競選總部聚集支持民眾，在竹北、竹東、湖口等地的票倉開出後，心情才整個放鬆下來。楊文科則在徐欣瑩與鄭朝方先後宣布敗選後，與競選團隊共同宣布當選，順利接棒邱鏡淳。楊文科也在舞台上向夫人甘秀美獻吻，感謝她的支持。

楊文科表示，這是縣民共同的勝利，將開始兌現對鄉親的承諾，開創新竹縣未來美好的榮景，也會將徐欣瑩、鄭朝方、葉芳棟的政見納入未來施政參考。楊文科也感謝馬英九7度站台，吳敦義數度公開、不公開的行程等，及黨中央的支持，凝聚藍營最大的向心力；他更感謝縣長邱鏡淳夫妻的提攜，立委林為洲數度站台，還有黨部主委陳見賢的大力支持，及科技、各團體的後援。

期許新竹縣大步向前進

徐欣瑩晚間也一一向支持者握手致意，她說「是我不夠努力、辜負大家的期望」，也哽咽感謝支持者與各地競選幹部，即使出現不如預期的結果，但大家想為新竹縣改變的力量，也展現在8萬多張選票中。她祝福楊文科「未來帶領新竹縣大步邁前」。

鄭朝方表示，在這次選戰過程中，所有人都非常努力，在改變政治的目標下，讓大家看到他的堅持與理念，期許新的新竹縣長能帶來更美好的未來。

(中國時報)