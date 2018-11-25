徐耀昌拚幸福苗栗 不分藍綠

2018年11月25日 04:11 中國時報 陳慶居 、何冠嫻、巫靜婷／苗栗報導 、何冠嫻、巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣得票率

第18屆苗栗縣長選舉，24日晚在選務人員還忙於開票之際，民進黨禮讓無黨籍的候選人頭份市長徐定禎，即先行對外宣布敗選，表示要先養精蓄銳再考慮下一步，支持者難掩傷心落寞。國民黨籍的徐耀昌比較慎重，稍晚才宣布連任成功，支持者燃放鞭炮慶祝，悲歡兩樣情。

這次雙徐對決得票各小有成長。2014年縣長選舉時，徐耀昌與民進黨吳宜臻對決，尚有前立委康世儒等4位候選人，徐在吳、康等人夾殺下突圍，拿下14萬7000多票贏得勝選，惟2次選戰的差距相當接近。

徐耀昌苗栗競選總部傍晚陸續聚集支持者，結果出爐後立即放鞭炮歡欣鼓舞迎接徐耀昌，他頻頻向鄉親致謝，90度鞠躬感謝支持和愛護，並與夫人蔡麗卿熱情擁吻，紓解選戰以來的壓力。

他說，連任是責任加重的開始，未來必實現承諾，加速腳步讓苗栗脫胎換骨，致力發展觀光、長者福利、青年的就業與住宅等政策，要繼續帶領團隊創造繁榮進步的苗栗縣。

徐耀昌強調，今後將不分藍綠，用宏觀眼光、務實腳步，將有限的資源效益極大化，為所有鄉親的生活謀取最大福祉，打造幸福苗栗，政策白皮書也盡量涵蓋徐定禎的政見，有利苗栗發展的項目均會納入。

徐定禎傍晚由太太楊士儀陪同抵頭份競選總部，與支持者觀看開票，後來眼看主場頭份票數不理想，晚間6點發表敗選感言。他說，敗選要歸咎自身努力不夠，短時間無法將知名度提升，但不認為大環境不好影響選情。

徐定禎表示，一葉知秋確定敗選，恭喜對手徐耀昌勝選，也會打電話向他祝賀，也感謝鄉親支持，會深切檢討，期望未來苗栗能擺脫藍綠惡鬥。

(中國時報)