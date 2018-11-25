複製柯P模式 民進黨幫不了徐定禎

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中國時報

苗栗縣長選舉「雙徐」對決結果出爐，國民黨徵召的候選人徐耀昌，一如預料囊括16萬多票成功連任，為藍營固守苗栗這塊堅若磐石的鐵板。而民進黨雖改變戰術，複製北市柯P模式，採禮讓無黨籍頭份市長徐定禎的策略，欲吸收中間選民，然在執政不力的大環境下，最終仍無力將藍天翻轉為綠地。

值得觀察的是，民進黨禮讓無黨政策，使徐定禎的得票數突破10萬大關，超越了第17屆民進黨推出的候選人吳宜臻，這場百里侯之爭讓綠營版塊小幅推進，對長期執政的藍營而言，相對亮出些許警訊。

徐耀昌能夠勝選，除了現任縣長執政優勢外，先後擔任鎮長、立委及縣長25年，知名度較高，且苗栗縣向來是藍大於綠的基本盤，因此在旺旺中時媒體集團先後2次民調，到最後的選舉結果，都維持大幅領先其他候選人。

反觀徐定禎，雖有頭份市長執政8年的政績，但其知名度相對低，雖獲民進黨禮讓及支持，然蔡政府執政不力民調低迷的大環境，反而拖累其選情。縱使前縣長劉政鴻多次與他巧遇、同框，畢竟投鼠忌器各有顧忌，影響也有限。

從政黨對決角度來看，徐定禎陣營始終以無黨籍候選人自居，但有蔡英文總統及賴揆等人站台造勢，還有部分綠營縣議員和鄉鎮市長候選人，也有相當程度的策略合作，加上徐耀昌陣營打成藍、綠對決的選戰，民進黨複製柯P模式，顯然在苗栗無法奏效。

(中國時報)

徐耀昌拚幸福苗栗 不分藍綠 白色力量失靈 白米案傷瑩元氣

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