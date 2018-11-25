白色力量失靈 白米案傷瑩元氣

2018年11月25日 04:11 中國時報 莊旻靜 、邱立雅 、邱立雅

新竹縣長之戰3強纏鬥，國民黨候選人楊文科最終獲得勝利，保住新竹縣藍天。此次選戰，民國黨徐欣瑩看好度一直是3人之中最高，但選前9天爆出白米賄選案，殺傷力不小，票源分流至民進黨鄭朝方與楊文科，縱使柯文哲數度赴新竹縣拉抬徐欣瑩，也無用，由此亦可知，柯文哲的白色力量僅止於台北市，未能外溢。

此次縣長選戰殺出從藍營出走的徐欣瑩，是3人之中最早表態參選的候選人，台北市長柯文哲多次走訪新竹替徐站台，讓徐聲勢直到選戰後期仍居高不墜。

不料選前9天爆出白米案，藍綠聯手猛攻，重挫徐欣瑩形象。分析徐欣瑩票源，多半來自原有的泛藍支持者、宗親票及泛綠群眾，白米案一舉擊潰徐欣瑩票源，力挺徐欣瑩的柯文哲網路聲量降，更讓藍營在韓國瑜幫襯下逆勢成長，使得原先空軍戰大勝的徐欣瑩也因此消彼漲，雙方在網路攻勢取得平衡，最終回歸到藍營拿手的組織戰，讓泛藍、泛綠票分頭回流，更證實白色力量出不了台北市，在新竹這個客家大縣，沒有票房。

反觀擔任副縣長的楊文科知名度雖低，但藍營動員能力極強，從固本會報開到客廳會，數百場活動滲透全縣基層群眾，再者黨中央多位大咖站台，聲勢如浪濤層層推進，楊文科累積的爆發力終於在投票日刷出新高，衝出近40％得票率。

鄭朝方起步晚，甩不掉的「民進黨」與「靠爸」包袱，讓他選戰打起來異常艱辛，但他清新的政見成功吸引年輕族群目光，唯獨難以轉換為選票。

(中國時報)