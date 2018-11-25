新聞透視－徐榛蔚柔克剛 綠難以撼動

2018年11月25日 04:11 中國時報 范振和 、 許家寧 、 張祈

花蓮縣得票率

花蓮政治版圖原本就藍大於綠，不易撼動，但這次國民黨花蓮縣長當選人徐榛蔚一舉衝破10萬票，創下花蓮地方自治史上新紀錄，更是花蓮第一位女性縣長，樹立難以超越的「花蓮障礙」，也無疑重重打了選前用盡手段打壓的民進黨一巴掌。

衝破10萬票 破紀錄

徐榛蔚自擔任國民黨不分區立委以來，持續深耕基層，關心弱勢族群，不管在醫療、文教、觀光、交通、社福、環保或產業上，著墨甚深，對原民各族、新住民、或客家族群、老弱婦孺權益的維護，不遺餘力，在在都為她加分。

不過，就在選前的關鍵時刻，徐的丈夫、花蓮縣前縣長傅崐萁突然因合機炒股案，被判刑發監執行，民進黨又指派「拔管大將」法務部次長蔡碧仲代理縣長，藉口「百日維新」，提出「依法行政、行政中立」，聲稱要揭發所謂的前朝6大案，結果搞得縣府內外人心惶惶，被批「東廠錦衣衛」，這一來，反而更激起花蓮人不滿。

綠東廠作為 激民怨

另外，花蓮公教人員不在少數，蔡政府毫不留情揮刀砍向年金，面對公教人員的不滿，民進黨不思反省，還宣稱是「對改革的堅持」，無疑讓這股民怨更加沸騰；而蔡碧仲試圖裂解傅氏前朝的計畫，營救民進黨劉曉玫選情，企圖為綠營殺出一條血路，最終也宣告失敗。

形塑「花蓮好媳婦」溫柔形象的徐榛蔚，採取不批評、不謾罵、不回應的「三不原則」，徒步拜票或車隊掃街，持續引領黨籍各候選人挺進，展現母雞吞忍堅毅的一面，同時，每晚透過「花蓮人開講」平台，有效凝聚藍軍氣勢。「兩個女人的戰爭」，徐榛蔚以柔克剛，終於贏得最後勝利。

(中國時報)