徐：勝選印證公道自在人心

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中國時報
、許家寧／花蓮報導

花蓮百里侯之戰，國民黨徐榛蔚大勝民進黨劉曉玫，徐榛蔚強調，人在做天在看，相信只要堅定守護花蓮基本價值，花蓮一定贏！徐在選票破8萬後，前往國民黨花蓮縣黨部發表當選感言，隨後在黨部主委鄒永宏等人陪同下冒雨謝票，支持群眾激動大喊：「縣長好！」

徐榛蔚指出，花蓮鄉親都是正港的英雄，她當選就是花蓮人當選，針對中央抹黑、栽贓、打壓，她的當選印證公道自在人心，從國民黨各縣市首長得票，看到民意至上，她相信這是給蔡英文一記警鐘。

她說，一直以來，前縣長傅崐萁說，「什麼都不怕，只怕花蓮鄉親過得不好，只希望讓花蓮過得更好！」這次她的當選，也是花蓮鄉親對幸福縣政的肯定以及再延續的堅持。

徐榛蔚表示，這次選舉她看到花蓮人的團結，以及對於花蓮價值的捍衛，再次感受到勇敢偉大的花蓮人，很感恩鄉親長輩愛護、支持、肯定以及相伴，也感謝縣黨部、黃復興黨部、競選團隊力挺，，一路上有風有雨，但她唯一信念就是發揮正義、公義，一直堅持乾淨的選舉。

「只要我們堅定守護花蓮，守護花蓮基本價值，花蓮一定贏，花蓮一定贏，花蓮一定贏！」徐榛蔚強調，這只是捍衛花蓮尊嚴的起點，相信這次會讓民進黨及蔡英文總統正視民意、貼近民意，期盼「謙卑、謙卑、再謙卑」，讓花蓮更加繁榮、更加美好。

鄒永宏則說，蔡英文總統、代理縣長蔡碧仲是國民黨在花蓮大勝的重要功臣，蔡英文執政不力，搞得天怒人怨，但始終欠缺反省能力，硬拗到底的結果，造就了全台最大黨「討厭民進黨」，對手一路以「打傅」為主軸，蔡碧仲代理縣長後，更是「提油救火」，不斷進行所謂「揭弊」行動，反而激起花蓮人更大反彈，讓藍軍更加團結。

(中國時報)

新聞透視－徐榛蔚柔克剛 綠難以… 鄺麗貞攪局 饒慶鈴照樣突圍

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