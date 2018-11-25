鄺麗貞攪局 饒慶鈴照樣突圍

2018年11月25日 04:11 中國時報 莊哲權 、 楊漢聲

台東縣得票率

台東縣長當選人饒慶鈴打了漂亮的一仗，除了小英政府執政不力引發諸多民怨以外，年金改革及農產品外銷大陸議題發酵，催出淺藍及農民選票是致勝關鍵，民進黨劉櫂豪雖號稱是「民進黨史上最強台東縣長候選人」，但在大環境下，難挽頹勢。

饒慶鈴在選戰開打時就以黃健庭幸福縣政接班人為主軸，強調延續黃的五星級政績；在選戰後半段強打「只有國民黨籍的縣長能把農產品賣到大陸」，雖然劉櫂豪也對農業議題大力消毒，不過在激烈的藍綠交火中，仍然不敵民心向背的大環境。

劉櫂豪累積13年政治能量，兩次與黃健庭對決，在台東市的得票還贏了黃，實力堅強可見一斑，而饒慶鈴選情起初並不樂觀，然而時移勢易，台東市人口以軍公教人員居多，蔡政府實施年金改革引發軍公教人員強烈反彈，甚至有過去支持綠營的退休老師倒戈，均具催票效果，饒慶鈴在台東市一路領先是致勝的最大關鍵。

另外，台東縣原民人口占三分之一，過去一直都是國民黨鐵票，劉櫂豪多次選戰都在原鄉遭到滑鐵盧，雖然在他長期的耕耘下，鐵票略為鬆動，但這次兩人在原鄉攻防戰，仍是藍營占上風，饒慶鈴終究守住原住民的鐵票。

而前縣長吳俊立的妻子鄺麗貞這次也登記參選，引發政壇嘩然，隨著選舉結果確定，和饒的兩個女人戰爭終告一段落，但鄺要如何面對家人？如何收拾殘局？這場家庭戰爭恐怕正要上演。

至於吳俊立及吳秀華兄妹成功替國民黨守住台東藍天，功勞不小，對於吳秀華之後角逐台東縣議會議長寶座，加分不少，吳俊立在這場藍、綠對決中是大贏家。

(中國時報)