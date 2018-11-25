擊敗最強對手 饒喜極而泣

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中國時報
／台東報導

「這是一個值得被記住的時刻」，國民黨提名的饒慶鈴，從「史上最弱候選人」，到了選戰最後半段倒吃甘蔗，在藍綠選情緊繃中，以6萬多票擊敗5度叩關的民進黨強棒劉櫂豪，守住後山藍天，饒慶鈴喜極而泣地說，未來會全心奉獻給所有台東縣民、不負所託。

饒慶鈴昨天在勝逾2萬票後自行宣布當選，她含著淚水振臂歡呼：「有人說我是國民黨史上最弱的候選人，但是我們贏得史上最多的票。」她承諾會把未來4年全心奉獻給台東鄉親，一定不負大家所託，以勤政做為對鄉親最好的回報。

開票過程中，饒慶鈴在台東市及多數鄉鎮都保持一路領先，她感謝前總統馬英九、縣長黃健庭、前縣長吳俊立的大力輔選，確定勝選後，馬英九在電話中告訴饒，「不要讓他跟黃健庭丟臉」；饒慶鈴發表勝選感言後，轉身與站在後面的饒爸、饒媽緊緊相擁。

有博士學歷的饒慶鈴是前總統府資政饒穎奇千金，2005年從美國返台，高票當選台東縣議員，成為台東學歷最高的副議長，2009年當上台東首位女議長，13年磨一劍，逐漸擺脫「靠爸族」形象，這次以女力之姿，一肩扛起國民黨的後山保衛戰，不僅傳承父親政治衣缽，也走出自己的路，在政治生涯更上層樓。

而5度叩關百里侯均落敗的劉櫂豪對結果感到遺憾，他說，準備了很久的當選感言沒辦法發表，雖然心情低落，但在這惡劣的環境當中，仍是有很多好朋友給予溫暖及力量，他祝福饒慶鈴組成好的團隊，祝福下個世代，一定會還有更優秀的人才一棒接一棒傳承，為台東這塊土地拚出不一樣的未來。

(中國時報)

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