劉增應漂亮連任連江縣長

連江縣長劉增應（中）24日下午5時許，在競選總部內自行宣布當選，連任成功。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／連江報導

連江縣長選舉競爭激烈，共4人角逐，現任縣長劉增應挾著「五星縣長」優勢，又是4人中唯一土生土長的馬祖人，以4855票、9個投開票所全勝，成為全台最早宣布當選的縣長候選人，連任成功。

劉增應2014年以4385票擊敗尋求連任的楊綏生2234票，今年全縣選舉人為1萬773人，面對樹黨蘇柏豪、無黨籍魏耀乾及朱秀珍挑戰，票數仍成長近500票。

現年60歲的劉增應為台北醫學院醫學士、台大公衛學院預防醫學碩士，在34年前畢業後返鄉服務，從醫師、縣立醫院院長、衛生局長一路到當選縣長，在任內積極推動觀光並促成海洋大學成立馬祖校區。

根據《遠見雜誌》「縣市長施政滿意度大調查」劉增應連續2年獲得五星縣長殊榮，施政獲肯定；《天下雜誌》縣市首長施政滿意度調查中，連續3年施政滿意度調查第一名。

劉增應表示，4年前受鄉親託付接縣政重擔，無時無刻不戰戰兢兢，未來要在既有基礎努力，繼續升級觀光產業，引進更多台灣及國際遊客；以「島嶼創生、國際接軌」為發展定位，搭配中長程綜合建設方案，努力推展地方建設。

他也提到，馬祖高粱酒在國際上獲得不少獎項，未來要擴建馬祖酒廠，把世界最佳白酒馬祖高粱酒行銷台灣及大陸，讓兩岸民眾都可品嘗最好的高粱酒。

另外，交通建設部分以南竿、北竿跨海大橋為主，劉增應強調，若完工後可關閉1座機場，省下一座機場的營運、維修等費用，關閉的機場土地還可釋出，作為觀光、建設等用途，打造交通便捷環境，才有助於觀光產業。

(中國時報)

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