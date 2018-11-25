黃偉哲慘勝 高思博衝出藍光

民進黨籍黃偉哲雖宣布當選台南市長，卻面無喜色，自稱還要努力。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導
台南市得票率

台南市長選舉結果揭曉，民進黨提名的黃偉哲，打著「信賴選哲」延續行政院長賴清德執政的旗幟，在綠營大票倉勝出。但因得票僅3成8，未達綠營先前預估的5成以上，勉強守住基本盤，慘勝收場。反觀國民黨高思博雖以3成2落敗，卻拚出藍營難得一見氣勢。

賴神加持 票數仍不理想

此次台南市長選舉6搶1，人數之多六都之最。民進黨提名的黃偉哲，雖有賴清德及新系人馬力挺，但因初選期間與立委陳亭妃陣營結下梁子，加上中央及地方執政失分、泛綠分票，以及高思博、蘇煥智接力攻擊大創案等負面因素的影響，導致得票不如預期。

國民黨高思博雖競選失利，但得票3成2已締造近年藍營大選新紀錄，未來只要願意繼續蹲點經營，未嘗不能幫藍營挽回頹勢。

令人跌破眼鏡的是，有「世界最棒里長」之稱龍崎區牛埔里長陳永和，在不被看好的情況下，竟衝出第3高票，得票1成2，險些達到15萬4686票的保證金門檻。至於知名度更高的五彩集團總裁「虧雞福來爹」林義豐、前台南縣長蘇煥智、前台聯立委許忠信等3人，得票均未達1成。

勝選的黃偉哲語帶感性地說，「對於選民的託付與鞭策，我會審慎面對。」他也承諾會以過去台南縣市長留下的政績為基礎，努力讓市民過得更好。

至於為何選舉結果不如預期？黃偉哲強調是自己的努力不夠，不能全怪「韓流」或中央執政不力。未來還將廣納市民意見，只有更加努力才能不負市民所託。

高思博感恩 後會有期

對於差最後一哩路，未能突破20幾年民進黨的統治，高思博向渴望改變的鄉親鞠躬道歉。不過，他說，已看到台南追求改變的傾向明確表達出來，他會繼續貢獻，讓改變能夠成真，「感謝鄉親繼續鼓勵，後會有期！」

(中國時報)

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