翁章梁勝選「高興不起來」

2018年11月25日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣得票率

前農委會副主委翁章梁自黨內初選勝出後，就被視為嘉義縣長預備人選，雖民進黨中央執政不力，讓綠營執政縣市面臨大海嘯，民進黨在嘉縣盤勢仍穩如泰山，讓翁章梁這仗打得輕鬆，即使昔日黨內同志吳芳銘脫黨參選，仍不足以動搖綠營在嘉縣的基本盤，翁章梁以5成左右得票率，登上縣長寶座。

昨翁章梁低調宣布當選，競選總部連一串鞭炮都沒放，勝選氣氛低迷，對比民進黨在2014年縣長得票率高達63％，這回翁章梁得票數少了13％，鄉鎮長部分也少了3席，議員提名22席，僅上17席比上屆少1席，出乎意料，連翁章梁也坦言跟預期有差距，「會再審慎檢討、反省」。

翁章梁說，民進黨在部分縣市選得不理想，「我高興不起來」，但很感謝縣民支持，因他提出勇敢轉型、創新嘉義訴求獲得認同，未來責任更大、挑戰更大，「我會全力以赴」；另縣長張花冠第一時間就派副縣長李明岳送來賀榜，翁章梁除表示感謝，也說縣政原本就是一棒接一棒，會把張花冠未完成的建設好好完成。

翁章梁的勝選，除代表嘉縣依舊是民進黨鐵票區、大票倉外，也意謂陳明文「嘉義王」地位雖受到挑戰，仍牢不可破，就算張花冠體系試圖反撲，反陳勢力結合藍營盟友起義抵制，仍無損縣長大局。

(中國時報)