新聞透視－鄭文燦 展現綠營接班人架式

桃園市長鄭文燦以54多萬高票當選連任，他表示這是沒有喜悅的勝利，必須要更謙卑、更承擔。（甘嘉雯攝）

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中國時報
桃園市得票率

4年前以近3萬票險勝拿下首屆桃園市長的鄭文燦，上任後勤跑基層，1天當3天用、市長當里長幹，超強記憶力樂當「人體PDA」拉近和市民距離，加上執政不分藍綠，在中央執政不利下仍順利拿下桃園市，且得票數超越其他4位參選人總和，顛覆桃園藍營版圖，宣告「鄭文燦時代」來臨，確立綠營接班人地位。

記憶力超強 贏得民心

民調一直遙遙領先的鄭文燦，4年前從不被看好到逆轉勝，當選升格後首屆桃園市長，成為當年六都中最年輕的直轄市長，2年後更幫小英狂贏近18萬票，但今非昔比，中央執政不利，小英人氣直直落，甚至被黨內視為「票房毒藥」，加上年改效應、席捲全台的韓流，以及「1桃救3市」陰影揮之不去，鄭文燦靠著自己撐起一片天，最後為民進黨保留六都這塊綠地。

細究鄭文燦勝選原因，最主要是執政沒有藍綠之分，勤跑地方跟基層，跟國、民兩黨、無黨籍議員、里長都打成一片，就算藍營議員在議事堂有針對性，他還是很客氣私下解釋、讓事情圓滿，加上他記憶力驚人、活動力十足，建設、開工、說明會都親自到場，見過的人幾乎都叫出名字，讓對方感到備受尊重，因此贏得民心。

勤跑基層 政績看得見

鄭文燦政績也有目共睹，爭取台灣燈會在桃園，吸引2050萬人次，改寫20項紀錄，成功把桃園推向國際，延宕20年的機場捷運也順利通車，他更打響六都興建社會住宅第一槍、力推冠全台的老人津貼和育兒333政策。甚至技巧性和中央唱反調，無怪乎各項民調施政滿意度都冠六都。

中央執政不利，對傳統藍大於綠的桃園來說應是一大利多，但藍營分裂，讓支持者感嘆國民黨自己都不自愛，加上陳學聖沒有接地氣，猛打的議題如藻礁、小檜溪重劃等，都離選民太遙遠，難怪就算泛藍的陳學聖和楊麗環加起來的票數仍遠不及鄭1人。

但鄭文燦的不分顏色，也導致民進黨籍議員候選人有「相對剝奪感」，在大環境加持下，國民黨籍議員在議會「強勢回歸」、單獨過半，鄭文燦雖墊高黨內地位，成為最大諸侯，但下一步仍需高智慧，力拚府會和諧。

(中國時報)

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