票數創新高 林右昌守住台灣頭

2018年11月25日 04:11 中國時報 張穎齊 、 李怡萱 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市得票率

2018基隆市長選舉結果出爐，民進黨現任市長林右昌成功連任，得票也如預期超越上次紀錄，以10萬1773票高票當選，雖然受到民進黨中央執政不利，以及「韓流」效應發威，但林右昌仍憑著政績牌，刷新基隆市長選舉史上最高票，為民進黨保住台灣頭的綠地。

此次縣市首長選舉，民進黨潰敗，中央在軍公教年改、能源政策等多方面施政不佳，但林右昌與桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅3位「會做事連線」的綠營首長，仍守住北部部分江山。 林右昌24日晚間8時許發表勝選感言時表示，雖然守住了台灣頭，但身為民進黨員，以及民進黨執政的縣市長，他也要深切檢討，還有沒有在基隆什麼地方進步不夠，還有什麼地方思延不周。

「感謝謝立功一起為基隆民主政治寫下新的歷史！」林右昌說，此次選舉他與對手謝立功共同實踐了民主政治的真締，選舉已結束，經過這次選舉，基隆更加團結在一起，未來一定更好。至於，謝立功宣布敗選後，也有風度表示，恭喜林右昌再度連任，希望林能記住人民的期待，持續傾聽基隆人民的聲音。

以2014年基市長選舉結果比對，林右昌是10萬1010票，得票率53.15％；謝立功5萬2198票，得票率27.47％；黃景泰3萬914票，得票率16.27％。而此次林右昌從開票開始就遙遙領先謝立功，最後刷新紀錄；不過謝立功這次選票，也比上次泛藍分裂時，自己加上黃景泰的票數還要高，雖敗猶榮。

(中國時報)