政績牌奏效 林智堅漂亮過關

新竹市長林智堅順利連任，24日晚間發表當選感言表示，選舉告一段落，馬上就會捲起袖子，繼續為城市努力。（陳育賢攝）

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中國時報
、羅浚濱／竹市報導
新竹市得票率

民進黨新竹市長林智堅，在這次選舉主打政績牌外，更與基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦等組成的北台「會做事連線」，3人都順利連任，而捲土重來的國民黨許明財及無黨籍謝文進，均無緣入主縣長寶座。

挾政績、高施政滿意度與高民調的林智堅順利連任，得票數甚至超過另兩位主要競爭對手的總和，顯示新竹市民厭倦選舉的口水、謾罵文化，讓堅持3不1要、歡樂選舉、主打政績牌的林智堅獲得選民支持。

此次林智堅除了主打政績牌外，與基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦等組成的北台「會做事連線」也成功打下勝選基礎，而林智堅4年來積極完善婦幼政策，同時著重三明治世代的照護政策，加上積極推動的幸福城市建設藍圖已在收割階段，獲得年輕中間選民的認同，在在都顯示拋開藍綠包袱，只重市民福祉才是民之所欲。

林智堅昨晚發表勝選感言表示，他要感謝偉大的幸福城市市民，對選舉結果只能開心這一刻，今天開始就要馬上挽起袖子，回到市府全力推動建設工作，不會讓市民失望。

前新竹市長許明財這次捲土重來，但一路選情搖擺，昨開票後一路落後現任林智堅，傍晚6點多差距破萬餘票後，許悄悄來到競選總部向支持者致意，短暫停留即離去，間接承認敗選，對於未來規畫未進一步表態。

「謝謝大家幫忙！」許明財頂著在選前之夜新剃的大光頭，撐起笑容向支持者逐一致意，現場氣氛低迷，有人為他打氣「加油，不要放棄！」許微笑以對，頻頻鞠躬感謝。

新竹市議會議長謝文進以無黨籍競逐市長失利，從一開票起，謝文進得票數都落後林智堅和許明財，謝總部瀰漫一片低氣壓，輔選幹部個個心情低落。謝文進承認敗選，不是民主的失敗，是他個人的失敗，並向輔選幹部和支持者握手說「謝謝！」

(中國時報)

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