抹紅失效韓國瑜辦高廈論壇有譜

2018年11月25日 04:11 中國時報 藍孝威 、呂佳蓉／北京報導 、呂佳蓉／北京報導

大陸社科院台研所前所長周志懷受訪指出，國民黨在此次選舉大勝，顯示民進黨的「抹紅牌」已失靈。（中國台灣網）

因工作無法返台投票的台灣青年，在北京中關村的創業公社舉辦「開票之夜」，收看中天電視轉播。（藍孝威攝）

國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜順利當選，大陸涉台學者指出，這顯示民進黨的抹紅牌已經失效，也讓南台灣迎來兩岸關係的春天，未來極有可能搭建高雄版的「雙城論壇」，而有鑒於高雄與廈門曾舉辦過民間論壇，或許「高廈雙城論壇」，就是個首選。

保持善意 陸樂觀其成

韓國瑜身為國民黨員，卻在深綠選區中竄出成為一匹黑馬、脫穎而出，且打出聲勢，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，不論韓有沒有到大陸訪問過，只要他對兩岸關係保持一顆善意的心，希望兩岸關係好，給兩岸民眾帶來福祉，大陸都樂觀其成。

有鑒於高雄與廈門的民間智庫，曾舉辦過「一帶一路下的高雄廈門民間合作論壇」，李振廣說，未來只要韓本人和高雄市民都有意願的話，舉辦「高雄—廈門雙城論壇」的可行性極高。李振廣說，其實當年謝長廷在高雄市長任內，也表達過類似意願，如今韓順利當選，又是國民黨籍，要辦雙城論壇相信不是太難。

城市交流 雙方有信心

大陸權威涉台學者、前社科院台研所長周志懷表示，韓國瑜的勝選象徵意義很不一樣，代表台灣政府與民進黨以「大陸牌」抹紅韓國瑜起不了作用。選舉結果代表選民用選票教訓民進黨，關鍵是蔡施政方向荒腔走板，執政的包袱越來越沉，韓國瑜的勝選代表選民事實上是不滿民進黨長期在高雄執政；另一個原因是，兩岸既有的政治基礎坍塌，民進黨讓兩岸和平紅利消失，這些對選舉結果影響十分大。

不過對於整體兩岸關係發展，周志懷不抱太大期待，因為大局還是由民進黨執政，預估選後民進黨會更走向鞏固基本盤；但是在城市交流方面，他認為，大陸應該會有所作為，從韓國瑜在辯論時講到「九二共識」來看，與高雄的城市交流是樂觀其成。

(中國時報)