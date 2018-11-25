美媒開直播 聚焦東奧正名公投

台灣九合一選舉受到外媒關注。美國之音特別舉行全程網路直播，向讀者介紹選舉結果，引起眾多來自各地網民的發言和討論。（摘自網路）

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中國時報
／綜合報導

九合一大選合併10案公投昨天投票，引起外媒關注和報導，認為這次選舉結果是對蔡英文政府與民進黨的一次關鍵考驗，也是2020年總統與立委選舉的前哨戰。外媒也相當關注東京奧運正名公投的結果。美國有線電視新聞網（CNN）就認為，若東奧正名過關，可能引爆北京以及國際奧委會（IOC）對民進黨政府攤牌。

台灣九合一選舉引起國際媒體關注。日本放送協會(NHK)、英國廣播公司(BBC)、紐約時報、瑞士媒體Swissinfo等媒體都特別派員採訪。NHK指蔡英文支持率低迷，這次選舉不但是蔡英文4年總統任期的期中考，也是下屆總統大選的前哨戰和指標。華盛頓郵報則報導指出，自從蔡英文2016年當選總統以來，與大陸的關係就一直緊張，也讓這場選舉備受北京關注。

美國之音中文網站甚至開闢了選舉直播，向其讀者介紹台灣「選舉戰況」。就公投，高雄等超級戰區進行了集中的報導。吸引了來自海內外關心台灣選舉的讀者，在直播頁面上還有各種立場的留言。

對於這次大選和公投一起舉行，外媒將注意焦點集中在東奧正名公投。CNN直指，公投結果將增加對蔡英文政府的政治壓力。其中正名公投被廣泛視為選民對台灣獨立運動支持度的指標。若通過，民進黨將被迫在惡化兩岸的緊張關係或是遵從選民意願之間擇邊而站。

另外，外媒普遍關心北京在這次選舉扮演的角色。《金融時報》引據一名台灣國安官員指出，「很多人把焦點放在中國誇耀戰機飛越我國領空以及航母穿越台灣海峽，但這不是我最擔心的。我最擔心的是滲透和操弄。你可以說這是銳實力，或者就叫它政治戰、統戰」。

華盛頓郵報則引述家鄉在台北市、從事行銷的選民黃偉齊（音譯）表示，自己支持國民黨市長候選人（丁守中），「過去兩年中國大陸與台灣之間的敵意非常強烈。如果兩岸關係仍像目前停滯，對經濟發展非常不利」。

這次選舉的關鍵議題包括經濟成長、就業以及年金改革。有許多人認為，這次選舉結果也是對民進黨政府施政，包含大陸政策的檢討。

一般認為，外媒在報導普遍偏向民進黨政府。外媒在選前發的照片和評論多聚焦在執政黨造勢現場。美國在台協會主席莫健甚至在接受媒體專訪時首度公開表示，很顯然有「外部勢力」試圖在台灣選舉時影響輿論、傳遞不實訊息，這是危險的；TVBS不久後下架這段專訪影片，AIT則將新聞影片放上臉書，這些舉動都引起外界臆測美國關切和憂心這次選舉結果可能對北京有利。

(中國時報)

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