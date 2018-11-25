獨派炒正名 陸學者憂明又換議題

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中國時報
呂佳蓉／北京報導

針對由獨派人士發起的東奧正名公投失敗，南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵表示，獨派所設計的統獨議題是虛假的議題，因為它的政治目標不存實現的可能性，獨派將體育連結政治進行炒作，讓一些政治人物能夠獲利的結果；他憂心今日是正名運動，明日可能又會是其他議題，相關的情形可能不斷發生。

李曉兵表示，台灣民眾希望兩岸能處在正常狀態，不要發生激烈的變化，極獨的作為會帶來巨大的政治風險，會影響生活的安定性；國際社會與國際組織也不希望因台灣問題讓原本行之有年的制度與組織產生負面漣漪。

李曉兵表示，台灣民眾不希望政治干擾體育，但東奧正名公投事實上是策畫出來的話題，台獨政治人物把正名運動視為可操作的政治投資，代價卻要由台灣老百姓承擔，這對台灣民主政治的發展產生不利影響。

北京聯合大學兩岸關係研究所所長朱松嶺表示，台灣人還是滿理性，沒有被獨派的提案綁架，而東奧公投內容就不符合《公投法》，正名的字眼觸犯《公投法》與主權相關的內容，該公投對台灣傷害很大。朱松嶺表示，獨派以基本教義派的作法，挑動兩岸間的民意，只會把台灣的籌碼玩完，現狀一直被破壞，台灣在國際上也會處在不利的狀況。

(中國時報)

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