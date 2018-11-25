陸生看韓流 第三勢力崛起

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中國時報
／台北-北京報導

選舉投票猶如場民主盛會，不少大陸學者或陸生專程來台觀選，在台陸配也感到新奇。一位來台觀選的大陸博士生指出，韓國瑜現象是第三勢力風潮的延續，即便仍有政黨包袱，但因個人風格魅力，成功擄獲民心。

一位上海交通大學主攻台灣研究的大陸博士生，已是第三度來台觀選，他此行直奔高雄，也參與了韓國瑜的選前之夜，他認為韓國瑜現象類似2014年的柯文哲現象，是第三勢力風潮的延續，韓雖有國民黨包袱，但其個人魅力突出，成功擄獲民心。

他認為，韓國瑜勝選，撼動了民進黨的權力布局，不只蔡英文辭民進黨主席，前高雄市長陳菊也因此失去接班主席機會，他認為賴清德雖請辭院長，但仍有實力角逐主席甚至2020總統大位，而這又不是北京所樂見。

一位在台陸配，首次在台感受選舉氣氛，她選前之夜跟著家人到造勢大會，24日一早又陪先生去投票，對照前夕的激情與當日投票的平和，她印象深刻；此外，她直言，本以為投票是個很有儀式感的重要場合，需要盛裝出席，不過一去才知道原來很多人穿著輕便，甚至穿拖鞋就去投票，感受到民主在台灣真的已經生活化。

此外，一群在北京因工作無法返台的台青，24日晚也齊聚中關村創業公社舉辦「開票之夜」，收看中天電視即時轉播，同步關心開票進度。台青還自行製做「民進黨幹話」T恤，上面寫者「照服員薪水低就當作是做功德」，還大喊「韓國瑜凍蒜」。

(中國時報)

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