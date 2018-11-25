藍席次過半 老將中箭堪憂

2018年11月25日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市議員當選結果

老將中箭落馬！桃園市第二屆市議員選舉應選63席，較上屆多了3席，這次選情相當激烈，包括競選連任第9屆的平鎮區市議員謝彰文中箭落馬，大溪區減少1個席次，老將楊朝偉也未能當選，而新人也有出頭，龜山區牛煦庭不靠政黨資源，搶下龜山區1席，陳雅倫也順利接收老爸陳志謀票源。

本屆國民黨獲得過半席次，藍綠板塊隨之異動，較上屆的國民黨29席要成長，不過多名老將落敗，讓黨內氣氛低迷；而民進黨雖然市長鄭文燦當選，但市議員部分，老將如黃傅淑香、邱素芬不幸落敗。

模範生 落選頭

這次市議員因為桃園區及中壢區各增加1席，大溪復興區少1席、平原與山原各加1席，總席次增加3席，也讓競爭更加激烈，原本要競選第9屆連任的平鎮區謝彰文，為市議會的模範生，頂著留英高學歷身分，無奈成為落選頭。

大溪、復興區因減少1席，國民黨提名的老將楊朝偉不幸落敗，中壢區黃傅淑香未能連任；徐景文2年前因為參選立委敗給陳學聖，這次捲土重來，順利當選市議員，蘆竹區的許清順上次有1萬多票，這次未能當選。

新人也有表現亮眼，龜山區牛煦庭原本期望獲得國民黨提名，無奈最後以無黨身分參選，他的創新理念獲得不少年輕人認同；而同區域李雲強同樣未獲得國民黨提名，但因為與另名候選人聶哲淵票源重疊，雙雙未能當選，反而是老將林正峰，以及民進黨陳志謀順利讓女兒陳雅倫接棒。

媒體人 登議壇

而桃園區則有新人余信憲、從里長成功轉占市議員的黃家齊擠進榜內，中壢區則有媒體人謝美英當選，她與平鎮區的黃敬平都有媒體資歷，預計未來在市議會，將有一番激戰。

(中國時報)