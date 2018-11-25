國民黨差1席過半 問鼎正副議長

台中市議員當選結果

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中國時報
／台中報導

第3屆台中市議員爭霸戰，17個選區高達130人登記應選65席，老將力求連任、新人勇於突圍，競爭激烈廝殺，仍以藍、綠「母雞帶小雞」競逐占盡優勢，小黨及自行參選空間有限；藍、綠分別拿下32、25席，親民黨1席、無黨7席。藍營較上屆增4席，綠營則少2席，藍營拿下正副議長機率大增。

藍營32席 綠營25席

2018年選舉是民進黨執政期中考，為了確保2020年中央執政，決戰中台灣、台中是關鍵指標。國、民兩黨現任尋求連任者全都獲得黨提名。民進黨採取高額提名36席，國民黨市議員選戰在大環境的加持下，打「順風球」提名37席，兩黨都力拚要過半數33席。

民進黨新潮流系推出5位新人組成「新五力」傳承問政薪火。包括西屯區林祈烽、中西區黃守達、大里霧峰區林德宇及潭雅神林義偉、甲安埔施志昌等；5人在新潮流立委黃國書、蔡其昌、張廖萬堅等全力拉抬下，施志昌、林祈烽、林德宇、黃守達當選4席。

現任市長林佳龍本屆因鑑市議會苦於議員席次不過半，屢遭藍營掣肘，第3屆市議員特培植嫡系子弟兵，包括周永鴻、張家銨、謝賢、劉厚承、蔡耀頡、黃淑芬等組成「六虎將」；周永鴻、張家銨、蔡耀頡3人脫穎而出。

綠營新秀黨內互打

綠營老將在新秀輩出下，尋求連任的邱素貞、蕭隆澤、謝明源、翁美春及陳淑華、張芬郁等6人，組成「穩定力量」大打組織戰。在立法院長蘇嘉全系統力挺下；面臨國民黨圍剿、綠營新秀「黨內互打」下，翁美春、張芬郁中箭落馬。

第3屆台中市議員選舉結果出爐，藍、綠各拿下32、25席；藍營將由紅、黑派張清照、顏莉敏搭配出馬問鼎正、副議長，綠營應由曾朝榮或李天生掛帥出征，藍、綠席次均未過半，國民黨尚須親民或無黨奧援，方能拿下正、副議長寶座。

(中國時報)

藍席次過半 老將中箭堪憂 泛綠29席 掠過完全執政門檻

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