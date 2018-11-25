泛綠29席 掠過完全執政門檻

2018年11月25日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市議會選舉結果出爐，57席議員中，民進黨搶下25席，國民黨16席，台聯1席，無黨籍14席，時代力量也首度攻下1席灘頭堡。儘管藍綠都未能「實質過半」，但因大綠、小綠再加無黨籍盟友已達29席，泛綠陣營不僅能夠繼續「完全執政」，還能決定正副議長選局。

本屆台南市議會，民進黨當選28人，國民黨16人，台聯1人，無黨籍12人。民進黨為求「完全執政」，此次議員選舉更一口氣提名37人，國民黨也提名22人，藍綠都「大躍進」展現強烈的政治企圖心。

18新人成功突圍

鑑於有高達48名現任議員，或尋求連任，或交棒二代或妻子繼續鞏固地盤，大幅壓縮新人參政的空間，但最後僅34人順利連任，5人順利傳承，新人則當選18人，顯示選民願意提供新人參政機會。

此次議員選舉，事先頗被看好的郭秀珠、賴惠員、莊玉珠、陳朝來、唐碧娥、陳金鐘、曾王雅雲等連任老將，都不幸落選。其中，無黨聯盟總召郭秀珠雖獲民進黨市長候選人黃偉哲跨黨站台力挺，但仍大意失荊州；被視為第1選區強棒的民進黨賴惠員，更是跌破眾人眼鏡最高票墜馬。

面對老將及現任政二代的重重包圍，部分新人的表現則頗為搶眼，像沈家鳳、陳昆和、沈震東、李鎮國、周奕齊、林易瑩、周麗津、蔡筱薇、鄭佳欣、吳禹寰、許又仁等人，在各自選區都擠下尋求連任的議員或政二代。尤其，時代力量的林易瑩在永康區參選，初試啼聲即表現不凡。

藍最高票綠吊尾

由於民進黨採取高額提名策略，在第2、第9選區又因與前議長李全教跑票案被開除黨籍的「叛將」對壘，選情拉警報，讓市黨部不得不主動出擊。其中，第2選區雖順利擠下連任的陳朝來，但提名3人卻只有現任的蔡蘇秋金當選；第9選區也讓老將莊玉珠墜馬，但選前聲勢不弱的林士傑則不幸成為遺珠。

值得注意的是，此次國民黨提名的蔡育輝、方一峰、李文俊、林燕祝、曾培雅、謝龍介、盧崑福等人，都在各自選區拿下最高票；其中，謝龍介、蔡育輝更分別包辦全市議員前2高票。至於行政院長賴清德系的多位議員候選人卻都吊車尾驚險過關，顯示「賴神光環」正逐漸黯淡。

(中國時報)