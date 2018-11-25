許崑源角逐議長 吃下定心丸

2018年11月25日 04:11 中國時報 劉宥廷 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市議員當選結果

韓流勢不可擋，高市藍營議員衝上各區1、2名，不少綠營老將、新秀中箭落馬；前金、新興、苓雅國民黨3席全上，加上親民黨吳益政，翻動藍綠版圖；鳳山藍綠原本3比5，這次藍4席全壘打，藍營許崑源再度問鼎議長寶座，幾乎唾手可得。

前新苓選區 險勝綠

前金、新興、苓雅3個行政區位於高雄市中心，發展最早也最快，是市府所在地，居民的教育程度比其他地區稍高，公教人口較多，是繼左楠區後，泛藍勢力次佳的票倉；地方原本評估該區選情會回歸藍綠席次3比3，但藍營新人陳若翠受韓流加持，硬是擠掉綠營老將周玲妏，打破泛綠想在這搶攻4席的幻想。

議員鳳山第9選區應選8席，民進黨提名現任議員張漢忠、蘇炎城、陳慧文等老將外，還有新人林智鴻、劉世賢，另國民黨提名除現任議員劉德林、李雅靜外，也有新人鍾易仲、鄭安秝；鳳山區是高雄38個行政區中人口最多的區域，人口數達35.9萬多人，市府鳳山行政中心與市議會都在這。

該區國、民兩黨版圖一向分明，但無黨籍的楊見福實力不容小覷，不過他連2屆因樁腳行賄選民被判當選無效，讓上屆落選頭的蘇炎城遞補而重返議會，改寫藍綠議員席次比數為3：5；但超強韓流也激化鳳山當地選情，藍營提名4席全壘打，韓國瑜已是藍營在高雄史上最強的母雞帶小雞；反觀陳其邁陷入民調拉鋸戰，綠營的新人、老將在此戰面臨腹背受敵，終究是自相殘殺。

鳳山選區 藍綠打平

國民黨議員席次大增，反觀民進黨實力派蔡昌達、陳政聞竟雙雙落選，韓流影響不容小覷，藍營加上友善的親民黨、無黨籍，席次過半，許崑源角逐議長已吃下1顆定心丸。

(中國時報)