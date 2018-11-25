王鴻薇第1名 許淑華開紅盤

議員王鴻薇在松山、信義區拿下最高票，立委蔣萬安前往道賀。（王鴻薇競選團隊提供）

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中國時報
／台北報導
松山、信義區議員候選人許淑華順利連任。（吳堂靖攝）
台北市議員當選結果

台北市松山、信義選區此次參選人數爆炸，第三勢力來勢洶洶，形成21人搶10席的激戰，最高票由藍營戰將王鴻薇奪下，值得注意的是，挾帶柯家軍光環的民國黨徐世勳、親民黨洪士奇均中箭落馬，反倒是柯黑王鴻薇、許淑華等人，開出紅盤，本名邱威傑的網紅呱吉則成為大黑馬殺出重圍。

此次松山、信義區當選名單，分別為國民黨的王鴻薇、徐巧芯、秦慧珠、戴錫欽、陳永德，及民進黨的許淑華、張茂楠 、洪健益、許家蓓，及無黨籍邱威傑。藍營提名6席當選5人，綠營4人參戰則開出全壘打佳績，該區最高票由王鴻薇奪下。

值得注意的是，此次打著「柯家軍」名號參選的徐世勳、洪士奇均意外落選，2人在選戰過程中，獲柯大力支持，不過得票數甚至比「柯黑」時代力量候選人吳崢少，其中徐不但是現任議員、胞姊更是民國黨主席徐欣瑩，洪更獲柯爸柯媽陪同掃街，柯家軍光環儼然失效。

另外，網路起家的呱吉以「民主開箱、未來城市」參選，原不被看好，卻鴨子划水靠著網路直播、臉書發文，累積粉絲支持，選前幾日更舉辦「生前告別式」活動造勢，將網路人氣轉化為實質支持，被認為是當選關鍵。

對此，王鴻薇表示，非常感謝選民的支持，將不負選民期望繼續努力；許淑華則說，感謝選民在艱困的選戰中，仍堅定支持，未來將秉持專業問政，守護在地民眾。

(中國時報)

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