桃園掃7席 中壢拿5席 藍軍大勝

國民黨邱奕勝（左二）以第二高票當選中壢區市議員，再戰議會龍頭寶座。（呂筱蟬攝）

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中國時報
／桃園報導
民進黨徐景文（中黑衣者）高票當選中壢區市議員。（呂筱蟬攝）

參選人數冠全桃的桃園區，應選12席，在中央執政不利、韓流外溢影響下，國民黨提名的現任7席老將全上，包辦前4高票，票數更是遙遙領先綠營，強勢提名7席的民進黨僅上4席，老將邱素芬意外落馬，新人余信憲、黃家齊順利當選，時代力量簡智翔則是藍綠之外的唯一第三勢力。

國民黨派出7名現任市議員萬美玲、林政賢、陳美梅、黃婉如、詹江村、李曉鐘和蘇家明，全是基層實力堅強的政壇老將，在中央執政不利、年改效應和韓流加持下，7席揮出漂亮全壘打、全數高票當選，其中全區最高票的萬美玲，甚至領先第2名近萬票。

大環境不利、民進黨又強勢提名7席，互相搶票下，僅李光達、黃景熙連任，曾任3屆議員、3屆代表的老將邱素芬，2014年就是落選頭，今年不敵前民政局長邱德順搶宗親票，意外落馬，里長轉戰議員的黃家齊、有27萬人追蹤的「桃園人」小編余信憲，2位7年級後段班的新人順利當選。

中壢區市議員選情今年特別激烈，國民黨魯明哲拿下第一高票，議長邱奕勝第二名，可望再戰議會龍頭寶座。今年中壢區21人搶11席，受到韓國瑜外溢效應拉抬其他縣市選情，國民黨在中壢區今年拿下5席次，民進黨掉1席剩2席，綠黨1席，無黨籍3席。

開票結果幾家歡樂幾家愁，國民黨在中壢區開票結果，有魯明哲、邱奕勝、劉安祺、吳嘉和、梁為超當選。民進黨有徐景文、彭俊豪過關。無黨籍現任議員劉曾玉春、張運炳連任成功，媒體人謝美英也順利當選，綠黨王浩宇則以第三高票之姿連任。現任議員黃傅淑香、葉明月則是意外落馬。

今年國民黨提名6席，僅現任議員葉明月落選。魯明哲為黨內吸票機，邱奕勝則是議會龍頭，2人高票當選無懸念。劉安祺曾任市民代表，吳嘉和則是中壢代表會主席，兩人通過初選後一步一腳印勤走基層耕耘，品嘗到當選的甜美果實。

民進黨在中壢區高額提名5席，造成票源瓜分，徐景文4年前意外落馬，回鍋參選一雪前恥，獲得第4名高票當選。另一位彭俊豪擁有年輕、清新形象及肯打拚的精神，再次獲得選民肯定連任成功。

(中國時報)

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