張清照喊承擔 顏莉敏繼續拚

2018年11月25日 04:11 中國時報 陳淑娥 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

第二選區國民黨籍現任議員顏莉敏（左三）連任成功，落淚感謝鄉親支持。（陳淑娥攝）

台中市議員第2選區（清水、沙鹿、梧棲）國民黨籍現任張清照、顏莉敏，分別挾強大的紅黑派資源，連任成功，兩人將搭檔問鼎正副議長寶座；民進黨現任楊典忠及無黨籍尤碧鈴安全上壘，捲土重來的前梧棲鎮長陳廷秀挑戰成功，民進黨王立任則意外落馬。

副議長張清照發表當選感言表示，這是個責任的承擔、服務的延續，未來一定更認真做好服務鄉親的每件事，更認真爭取港區建設；顏莉敏在勝選後感動落淚說，爸爸一直鼓勵她要勤勞，所以4年來都不敢休息，未來4年會更加認真打拚。

民進黨在第1選區（大甲、大安、外埔）提名兩席全壘打，分別為老將吳敏濟及新潮流子弟兵施志昌；國民黨提名現任李榮鴻高票當選，挑戰5連霸成功，代父出征的楊啟邦則落選，無法延續父親楊永昌的政治生涯。

第4選區（后里、豐原），藍營及泛藍由陳清龍、張瀞分、陳本添拿下3席，綠營僅保住謝志忠，老將翁美春因選票與龍系新人劉厚承瓜分，意外落馬；無黨王朝坤捲土重來吊車尾當選。藍營樁腳表示，市議員是最基層民代，監督市政的力道民眾都看在眼裡，反映在選票上不意外。

第5選區（潭子、大雅、神岡）國民黨大獲全勝，現任賴朝國、吳顯森、羅永珍橫掃前三高票，連脫黨參選的徐瑄灃也擠進安全名單。綠營錯估形勢，老將僅保住蕭隆澤及新人周永鴻當選，張雅旻及林義偉都落敗。無黨籍張立傑連任止步，大雅區員林里長蔣政要更上層樓失利。

(中國時報)