尤榮智 方一峰 插旗成功

2018年11月25日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南市第二選區市議員當選人方一峰（右二）衝出該選區第一高票，且是縣市合併升格以來首位在該選區插旗成功的藍營議員當選人。（莊曜聰攝）

九合一選舉結果揭曉，藍軍在全台大勝，民進黨雖然守住台南，但從得票數看來可說是驚險過關，連帶市議員選情也受到影響。在被視為綠營傳統票倉的第1、2、3選區，4位藍營選將通通過關，其中北門選區的方一峰經歷4次議員選戰，終於為國民黨在沿海區域搶下寶貴一席；而原先被看好的新營區現任議員賴惠員、曾文區郭秀珠等卻意外落馬，讓人跌破眼鏡。

第1選區（後壁、白河、東山、新營、鹽水、柳營）民進黨提名4席，由現任市議員賴惠員與新人李宗翰、沈家鳳、劉米山參選，雖喊出全壘打，但期間為拉抬選情處處開闢戰場，以文宣攻擊對手，卻未收到預期效果，藍營兩位老將蔡育輝、張世賢衝出高票，無黨籍的趙昆原也驚險過關，民進黨雖3人上榜，但現任議員賴惠員卻成為「落選頭」，令人錯愕，之前傳出賴有意競選下屆立委，受此挫敗，恐怕得重新布局。

第2選區（北門、學甲、將軍、佳里、七股、西港）自縣市合併後，藍營就未在此拿下議員席次，國民黨這次僅提名方一峰，他經歷3屆議員選戰失利，之前傳出這將是他最後一次挑戰議員寶座，最終挑戰成功，還拿下第一高票；泛綠陣營內訌嚴重，民進黨為搶救席次不惜內鬥，最後僅蔡蘇秋金連任成功，無黨籍的謝財旺順利當選，退黨參選的陳昆和果然成為黑馬，遭「背骨文宣」攻擊的蔡秋蘭吊車尾上榜，陳朝來則不幸敗選。

第3選區（麻豆、下營、六甲、官田、大內）則上演大驚奇，陳秋宏從父親陳文賢手上接下棒子，原先不被看好，預料將與代表國民黨的尤榮智爭取第3個席次，沒想到卻衝出第1高票，民進黨籍吳通龍則拿下第2高票，尤榮智則意外擠下無黨籍老將郭秀珠，一般認為應是地方認為郭選情穩定，泛綠支持者分票所導致。

(中國時報)