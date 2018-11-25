最強母雞帶小雞 藍軍全壘打

大選開票，旗鼓鹽巿議員蔡金晏（前排左二）一路開高走高，晚間近8時抱著小孩宣布連任成功，並感謝選民的支持。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導

霸王韓流翻轉高雄，國民黨在巿議員旗鼓鹽及三民區分別提名現任4席，開票結果8席全部連任，揮出全壘打。民進黨在旗鼓鹽2席全上，三民區時代力量林于凱插旗成功，擠下台聯老將黃淑美，藍、綠在這2區，仍維持8：8打平。

第6選區旗鼓鹽民進黨簡煥宗、李喬如，國民黨蔡金晏、陳美雅都是老將，且有現任優勢，加上藍、綠提名維持平盤，選戰開打後，4人一路領跑，即使有11人參選，但應選4席，雖有無黨籍緊追在後，4人仍一如預期連霸成功。

被歸為深綠的基進黨，在旗鼓鹽提名洪正參選，雖旗鼓鹽選區傳統認為基本盤綠大於藍，但本屆選舉韓流爆發，陳美雅、蔡金晏得票數雙雙破2萬，親綠的無黨籍蔡宜芳與洪正兩人互相牽制，票源瓜分下，沒能挺進議會。

向來是一級戰區的第7選區三民區，本屆有12人參選要搶8席，時代力量提名的林于凱初試啼聲，擠下同為泛綠的台聯黃淑美，而捲土重來的民進黨洪平朗雖打著一邊一國旗幟，卻是突圍失敗，鄭新助則是交棒孫女鄭孟洳成功。

國民黨現任黃柏霖、曾俊傑、黃香菽、童燕珍靠著強大母雞韓國瑜韓流旋風發威，加上提名四平八穩，揮出4席全上的滿貫全壘打，黃柏霖衝上第一高票，現任議長康裕成雖然得票在綠軍中最高，但議長位置可能要換人。

原本是綠營票倉的三民區，因為民進黨執政不力，變成大逆風，國民黨4席幾乎都擠上前段班，要不是提名維持現任，還有機會擴大席次。相較之下，泛綠基進黨陳柏惟、台聯黃淑美，都因為泛綠參選爆炸，票數重疊落選。

(中國時報)

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