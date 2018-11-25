高嘉瑜笑納票后 王孝維落選頭

2018年11月25日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市內湖、南港區議員15人爭9席，民進黨「超強吸票機」高嘉瑜狂掃超過3萬4000多票，搶下選區第一。不過，高拿下高票也讓綠營配票策略失靈，老將王孝維落馬，痛失1席；國民黨則打出5席全壘打佳績，新人李明賢、游淑慧搶灘成功，12年來首度為港湖區注入新血。

港湖區歷屆席次變動不大，現任除親民黨黃珊珊，藍綠各占4席。這次選情對民進黨不利，綠營打出配票策略，力保4席全數連任，但「票后」高嘉瑜吸票功力無法擋，加上選前被黨內市長候選人姚文智「公審」，反倒凝聚支持者力量，一枝獨秀搶下3萬4000多票，得票率比2014年還高。

民進黨「三王」江志銘、李建昌和王孝維則陷入苦戰，儘管3人得票數平均，但全數落在後段班，已連任3屆的王孝維最後以數百票之差成為落選頭，挑戰第4任失敗，也讓綠營在港湖區縮減到3席。同樣為票后的黃珊珊已連任5屆，在地方經營已久，基層實力雄厚，選情一路穩當，這次她以超過2萬6000票順利連任。

國民黨部分，為補上李彥秀轉任立委的空缺，除老將闕枚莎、吳世正和陳義洲拚連任，另推派新人李明賢和游淑慧應戰，兩人經歷豐富、論述能力強，知名度不輸現任，這次得票雙雙擠進前段班。藍營過去在港湖總是只拿4席，這次推5席全壘打，不僅成功擴展版圖，還一口氣添得兩名生力軍，打破選區12年來沒有新人挑戰成功的紀錄。

(中國時報)