中央執政包袱 綠鐵票倉失守

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中國時報
高彥哲／新北報導

新北市北海岸三蘆選區，議員老將地方扎根，選情穩定，但今年綠營受中央執政包袱深陷苦戰；反觀藍營在大環境幫助下表現亮眼，尤以上屆落選頭黃桂蘭今年捲土重來，高票當選，為國民黨在綠營鐵票倉的三蘆區繳出漂亮的成績單。 　北海岸選區應選4席，國民黨候選人鄭戴麗香、民進黨候選人鄭宇恩、無黨總召蔡錦賢基層扎根穩固，先後自行宣布當選；新人戰煙硝味十足，最終由代替藍營老將蔡葉偉出征的陳偉杰，擠下綠營立委呂孫綾胞弟呂孫福。

三蘆選區藍營表現亮眼，上屆落選頭黃桂蘭今年捲土重來，靠著4年不間斷地方支持，成功高票當選，蔡明堂長期地方深根，與新人參選王威元緊跟「母雞」侯友宜拉抬聲勢，為國民黨在綠營鐵票倉，獲得3席全上的亮眼成績。

曾任蘆洲市長的無黨籍候選人李翁月娥基層實力深厚，於晚間8時率先於臉書宣布當選。

綠營飽受中央執政包袱的影響，議員席次衰退，現任議員李余典、李坤城、李倩萍、陳啟能，地方經營穩固，選情相對樂觀，順利連任，但邱婷蔚則被擠下，成為今年的落選頭，與前縣議員林國雄之子林永鴻雙雙落馬。

而打著主播媳婦的無黨籍議員候選人彭佳芸，因為民進黨籍議員公公鄭金隆奧援，順利拿下1席，雖然身為泛綠勢力，但是以無黨籍參選勢，形同瓜分綠營票源，泛綠與泛藍勢力，在三蘆地區形成5比4的局面。

(中國時報)

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