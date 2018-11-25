蔡旺詮形容政治大海嘯

2018年11月25日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市第10選區（東區）選情在執政不利大環境下，藍綠幾乎回歸20年前藍大於綠的基本盤，今年席次減為5席，泛藍議員候選人分占前3名，民進黨保住最後兩席，吊車尾連任的蔡旺詮以政治大海嘯形容這次的慘敗。

東區原是文教區，基本盤藍大於綠，民進黨上屆維持3比3平手，這次從6席減為5席，國民黨籍曾培雅一路領先奪冠，泛藍的無黨籍議員曾信凱、國民黨籍王家貞分居2、3名，民進黨蔡筱薇與蔡旺詮保住最後兩席。尋求連任的民進黨議員陳金鐘不幸落馬。

新豐區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）10搶5，無黨籍攻下3席，民進黨守住2席。無黨籍尋求6連霸的杜素吟衝出第一高票，前台南縣議長吳健保之子吳禹寰本屆以些微票數飲恨，此次捲土重來，拿下第2高票，退休教師許又仁初次參選也搶下1席，民進黨提名劉正昌、郭鴻儀、鄭佳欣，鄭初試啼聲拿下第3高票，區長轉戰議員的郭鴻儀挑戰成功，反倒是現任劉正昌中箭落馬。國民黨徵召江國銘1席，可惜功敗垂成。

第12選區為平地原住民，現任國民黨籍議員蔡玉枝這次由兒子穎艾達利以無黨籍身分出戰，國民黨重推阿美族新人簡德輝，民進黨提名李美素競爭，形成藍綠夾殺現任接棒的議員第2代，穎艾達利獲得4成6選票勝出。

第13選區為山地原住民仍是上屆老班底對決，無黨籍谷暮‧哈就拿下6成4選票，成功連任，國民黨的伍宗康2度挑戰皆不幸落敗。

(中國時報)