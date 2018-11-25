鐵票鬆動 綠鎮港只上3席

2018年11月25日 04:11 中國時報 柯宗緯 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

前鎮小港議員選情詭譎，本來是綠營鐵票區，但因韓流席捲而鬆動，藍、綠重新洗牌，藍再添蔡武宏1位生力軍，泛綠因吳銘賜脫黨而分裂，吳雖拿下第2高票，但捲入賄選疑雲，還需認定是否當選無效，而讓落選頭藍軍朱挺玗遞補，值得再注意。

前鎮、小港選區是深綠大票倉，堪稱一級戰區，17人角逐8席次。2014年鎮港區藍、綠各占2、5席及1席無黨，民進黨拿下逾53％得票率、國民黨近30％。綠營保守與上屆一樣提名5席，但最後只上3席。

此次鎮港區結果大洗牌，藍軍在「母雞」韓國瑜庇蔭下，吸走30.03％得票，現任議員陳麗娜更躍上冠軍寶座、資深議員曾麗燕順利連莊，新人蔡武宏喊出兩個禿子照亮高雄，靠著「韓流」旋風，成功擠進議會。朱挺玗以差距867票，成為落選頭抱憾。

吳銘賜脫黨改披台聯戰袍，吸走不少綠營鐵票，以10.92％得票率站上第二高位，但他選前爆出賄選爭議，甚至遭雄檢通緝，昨晚自行宣布當選後，主動到案說明，但今天凌晨檢察官訊問後，認為違反公職人員選舉罷免法罪嫌重大，有逃亡及串供之虞，向法院申請羈押，後續當選資格還有待認定。

前總統陳水扁之子陳致中，找來阿扁大打悲情牌，以第6名驚險過關，相較8年前以第一高票獲選，顯然民眾已厭惡藍綠惡鬥及悲情牌、台獨牌。新人許乃文頂著花媽子弟兵光環搶灘，但花媽牌失效，掉到第12名。

鎮港區除藍綠之爭外，更有小黨及無黨籍參選。無黨籍李順進基層實力雄厚，通吸藍綠及中間選民，以第7名順利連任。另無黨籍楊政城、基進黨陳信諭、親民黨洪毓彬全都掰掰。

大寮、林園選區應選4席，藍軍拿下47.33％，而上屆落選頭韓賜村為綠營留下唯一1席，其他3席由國民黨包下，分別為黃天煌、邱于軒、王耀裕。現任民進黨副議長蔡昌達、議員李雨庭慘遭滑鐵盧，跌破外界眼鏡。

(中國時報)