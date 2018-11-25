苗博雅突圍 歐陽龍落馬

2018年11月25日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

藍中之藍的北市大安、文山區，國民黨8名議員候選人雖有「韓流」助攻，但面臨柯家軍瓜分票源及選票過度集中的威脅，議員歐陽龍意外落馬；民進黨5席現任議員，因中央執政包袱與小黨夾殺掉2席。最受矚目的是候選人苗博雅突破重圍，不但成為社民黨首位當選議員，也是全台第一位出櫃的女議員。

該選區有25人搶13席議員，參選人數為所有選區之冠，2014年國民黨當選7席、民進黨5席、新黨1席，今年除國、民兩黨，還有6個政黨及無黨搶票，包括成功突圍當選的苗博雅。

國民黨8名候選人除現任陳錦祥、徐弘庭、歐陽龍和王欣儀尋求連任外，新人則有接棒已故議員李新的兒子李柏毅、議員厲耿桂芳姪女耿葳、前總統府副祕書長羅智強與前國民黨發言人鍾沛君，個個實力強，也一舉當選7席。

苗博雅當選後感謝一直以來幫助競選的人員，她說，31歲的她，不是國民黨、民進黨，也不是官二代、富二代，而是尋找一個新的政治可能性，能在深藍且最保守的文山區，走到這一步真的很不容易，昨晚能有好事發生是大家的努力，很謝謝大家。

至於民進黨，有議員李慶鋒、簡舒培、阮昭雄、周柏雅和王閔生爭取連任，由於大環境對民進黨不佳，又有大綠小綠之爭，最後李慶鋒、周柏雅掉出當選名單。

(中國時報)