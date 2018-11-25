老將留不住 8屆謝彰文落馬

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中國時報
／桃園報導

平鎮、龍潭及大溪、復興選區市議員競爭陷入膠著，3區都有老將落馬，包含8屆議員謝彰文、5屆楊朝偉、3屆張肇良。另外新人林昭賢、劉熒隆挑戰議員成功，龍潭更因為綠營提名張肇良、魏筠參選，導致選票分散，2人雙雙落馬。

選戰最激烈的平鎮區，市議員由黃敬平、陳萬得、楊家俍、舒翠玲、劉仁照、莊玉輝當選，已任8屆議員的謝彰文以些微差距落敗，無緣擔任第9屆議員。另外陳萬得曾是平鎮市長，此次投入選戰，陳萬得也拿下第2高票。此外選前遭爆罵公務員的舒翠玲，雖然選情有受到影響，但即時止血成功，也穩定部分鐵票，加上4年來服務受民眾肯定，成功連任。

大溪、復興區市議員從原本3席減為2席，競爭更是異常膠著，現任的李柏坊、陳治文連任成功，楊朝偉則挑戰失敗，從鎮民代表出身的楊朝偉，曾任5屆議員，此次票還沒開完，楊朝偉自行宣布落選，並在臉書留言，「抱歉！朝偉努力不夠，讓大家失望！」他說，將來何去何從，則是看黨的安排。

龍潭部分，現任的徐玉樹順利連任，新人林昭賢、劉熒隆挑戰議員成功。其中林昭賢原先是市議員閻中傑助理，劉熒隆則是2014年選舉落選頭。曾任3屆議員的張肇良則連任失敗，外界認為，此次選戰民進黨在龍潭提名2席，魏筠聲勢持續看好，最終張肇良與魏筠得票數相當接近，讓張肇良與魏筠雙雙落敗。張肇良自己也說，起初就認為民進黨在綠營提名2席太多，果然發生最壞的結果。

(中國時報)

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