藍軍周奕齊 攻下山區唯一席

2018年11月25日 04:11 中國時報 程炳璋 、 李其樺 、 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

台南市第4、5、6選區局勢詭譎多變，在民進黨執政不利氛圍下，親藍的無黨籍的周奕齊拿下山區唯一議員寶座，民進黨則在第5選區意外的4席全壘打，安南區則有無黨籍兩選將異軍突起，令國、民兩黨在此提名各掉1席。

台南市議員選舉第4選區（玉井、楠西、南化、左鎮）4人爭取1席，當選率全台南最低。第4選區基本盤藍大於綠，原本預期是王開玹及周奕齊廝殺，不料後期蔡祐昌、陳福慶聲勢漸起瓜分票源，最後無黨籍的周奕齊以9929票45.05%得票率當選，第2高票為王開玹6304票，陳福慶3091票、蔡祐昌2716票。

台南市第5選區善化、安定、新市、新化、山上應選5席，含1席婦女保障名額，國、民兩黨和基進黨、無黨籍候選人共10人角逐，最後結果出爐，回鍋參選的國民黨籍李文俊雖獲第一高票，但吸走大部分票源，另1位國民黨提名的黃俊勝成了落選頭。民進黨候選人林志展、陳碧玉、李偉智與林志聰4席全上完成全壘打。

屬綠營票倉的台南市第6選區（安南區），這次議員選舉新增1席，5席變6席，民進黨高額提名4席，重出江湖的唐儀靜落馬，老將郭信良仍拿下第1高票，郭清華、王錦德分居5、6名，國民黨提名兩席，僅李中岑拿下第2高票勝出，上屆落選的無黨籍黃麗招異軍突起，拿下第3高票，第4仍為無黨籍的林炳利，國、民兩黨各有1提名人落馬。

(中國時報)