藍軍周奕齊 攻下山區唯一席

台南市玉井區市議員當選人周奕齊。（周奕齊提供）

友善列印
中國時報
／台南報導

台南市第4、5、6選區局勢詭譎多變，在民進黨執政不利氛圍下，親藍的無黨籍的周奕齊拿下山區唯一議員寶座，民進黨則在第5選區意外的4席全壘打，安南區則有無黨籍兩選將異軍突起，令國、民兩黨在此提名各掉1席。

台南市議員選舉第4選區（玉井、楠西、南化、左鎮）4人爭取1席，當選率全台南最低。第4選區基本盤藍大於綠，原本預期是王開玹及周奕齊廝殺，不料後期蔡祐昌、陳福慶聲勢漸起瓜分票源，最後無黨籍的周奕齊以9929票45.05%得票率當選，第2高票為王開玹6304票，陳福慶3091票、蔡祐昌2716票。

台南市第5選區善化、安定、新市、新化、山上應選5席，含1席婦女保障名額，國、民兩黨和基進黨、無黨籍候選人共10人角逐，最後結果出爐，回鍋參選的國民黨籍李文俊雖獲第一高票，但吸走大部分票源，另1位國民黨提名的黃俊勝成了落選頭。民進黨候選人林志展、陳碧玉、李偉智與林志聰4席全上完成全壘打。

屬綠營票倉的台南市第6選區（安南區），這次議員選舉新增1席，5席變6席，民進黨高額提名4席，重出江湖的唐儀靜落馬，老將郭信良仍拿下第1高票，郭清華、王錦德分居5、6名，國民黨提名兩席，僅李中岑拿下第2高票勝出，上屆落選的無黨籍黃麗招異軍突起，拿下第3高票，第4仍為無黨籍的林炳利，國、民兩黨各有1提名人落馬。

(中國時報)

新人林孟令、黃守達 成功接棒 藍國民黨大反攻 改變議員版圖

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。