藍國民黨大反攻 改變議員版圖

2018年11月25日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市第一選區及第五選區市議員選舉，原本綠大於藍，這兩區民進黨策略採持盈保泰，希望還要更好，國民黨視這兩區為反攻區，另無黨籍也要搶占空間，由於市長選情韓國瑜母雞帶小雞效應發揮，國民黨在這兩區提名的市議員候選人全壘打，議員版圖因此改變。

高市第一選區旗美區市議員應選3席，民進黨市議員原為林富寶及鍾盛有，國民黨原是劉馨正，劉因涉及官司未獲黨提名，改提名前市議員林義迪，但劉馨正堅持清白仍以無黨籍參選到底、反馬頭山自救會會長高淑慧以無黨籍參戰，另前美濃農會理事長朱信強以無黨團結聯盟競選，使該選區戰況激烈。

第一選區原本被歸列為綠大於藍，但韓國瑜母雞帶小雞產生外溢效應，林義迪安全過關，朱信強也獲得加持最高票當選市議員，民進黨林富寶第二高票連任，改變綠大於藍的局面。

至於仁大鳥大第五選區市議員應選5席，原來綠藍比是4比1，雖然民進黨沈英章未競選連任，但民進黨仍提名4席，包括邱俊憲、林芳 如、張勝富及江瑞鴻，國民黨採取未過半的保守提名，除徵召連任的許慧玉外，另又提名上次落選頭的吳利成。

第五選區市議員版圖同樣受到韓流效應影響，民進黨掉林芳如1席只剩3席，國民黨採保守策略2席全壘打且高票當選，至於無黨籍已沒空間，雖然仍是3比2綠大於藍局面，但韓國瑜效應已改變了這兩選區市議員版圖。

(中國時報)