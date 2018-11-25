徐立信大黑馬 打趴藍綠戰將

2018年11月25日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市中正、萬華區應選8席議員，現任藍綠各半，外界原預期選情相對平穩，不料開票竟出現大黑馬。2014年以9000多票敗選的無黨籍徐立信，這次頂著「柯家軍」名號捲土重來，意外打趴所有藍綠戰將，搶下選區第一；至於上次拿下最高票的民進黨議員顏聖冠，這次意外落馬，也跌破眾人眼鏡。

民進黨在中正、萬華區初選歷經大亂鬥，由現任議員顏聖冠、劉耀仁、周威佑和新人吳沛憶出線，綠營原擔心家暴退黨的童仲彥會瓜分選票，不過童最後因酒駕退選，減少選情變數；國民黨也因新人林冠勳退選、由鍾小平遞補，藍綠都維持4席拚選戰。

外界原預期藍綠可比照本屆維持各4席，不過無黨籍徐立信異軍突起，4年前以9053票落選的他，仍繼續深耕在地，憑著自己的法律專業，為選民提供諮詢、勤走基層，加上今年與親民黨、無黨籍戰友共組「台北監督連線」，在市長柯文哲身邊頻曝光，選戰後期聲勢看漲，一舉搶下超過2萬4000票。

民進黨今年票倉萎縮，選情相當慘澹，僅吳沛憶發揮「新人效應」，拿下超過2萬票，老將劉耀仁、周威佑則在當選名單中墊底，驚險過關；令人意外的是，已連任5屆、地方實力雄厚的顏聖冠，4年前搶下選區最高票，今年卻以微小差距意外落馬。

國民黨現任議員則全數連任成功，上次吊車尾的鍾小平，原本因登記黨內市長初選，不連任議員，後來臨陣遞補提名，反倒衝出高票，搶下選區第2；郭昭巖、應曉薇和吳志剛也順利過關，4席全壘打。

(中國時報)