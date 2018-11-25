國民黨鐵票區難撼動 8席全上

2018年11月25日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市議員溪南選區為傳統藍營大票倉，國民黨共提名8名候選人，8席全壘打，民進黨受中央執政牽連，永和、新店各掉1席，溪南區版圖持續藍大於綠，藍營支持者高呼「要給民進黨一個教訓！」

中和選區應選6席，共有10人登記參選戰況激烈，國民黨提名現任陳錦錠、邱烽堯及金瑞龍3席全上，另外，民進黨提名現任林秀惠及前民進黨發言人張志豪、市議員張瑞山女兒張維倩，其中，林秀惠中箭落馬，無黨游輝宂搶下第6席。

金瑞龍上屆以些微票數成為落選頭，4年來服務處從未撤離持續服務市民，奪下中和區第一高票、逾4萬張選票，支持者群聚在競選總部吶喊，「終於還給金瑞龍一個公道！」金瑞龍感謝支持者們支持，他強調，未來會更兢兢業業為民喉舌。

永和選區現任陳鴻源、連斐璠、許昭興、羅文崇4席市議員，藍綠各半均尋求連任，該選區因人口減少，今年應選席次降為3席，許昭興以些微差距落敗，支持者群聚競選總部難掩落寞。

新店選區包括新店、深坑、坪林、石碇及烏來等5區，國民黨提名現任劉哲彰、陳儀君及首次參選的唐慧琳，3席全壘打。另外，無黨金中玉、民進黨陳永福連任成功，民進黨廖筱清則連任失利。值得一提，唐慧琳以黑馬之姿，表現相當亮眼。

陳儀君表示，連任成功只能高興一天，明天過後要繼續努力，保持為民服務的初衷，繼續守護新北市民。

(中國時報)