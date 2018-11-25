朱珍瑤擊退老將 八德變藍天

2018年11月25日 04:11 中國時報 葉臻 、 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市龜山區市議員選舉，陳雅倫以最高票風光接班父親大位，陳雅倫父親陳志謀是現任市議員，年僅28歲的她長相甜美，有小林依晨之稱，選前拚會勘勤拜票，首次參選就當選。老將林正峰不負眾望，穩穩連任議員寶座，林俐玲則驚險連任成功。

頂著倫敦政經學院高材生光環的牛煦庭靠著勤走基層、公民小夜市和扎實的政見，首次參選就抱回議員席次，牛煦庭原是國民黨籍，因不滿沒被黨內提名脫黨參選，靠著自身努力當選，與陳雅倫雙雙打出年輕人勝選牌，里長出來參選的聶哲淵則吞敗，同樣退出國民黨參選的李雲強爭取連任失敗落選，可見市民對政黨的無感以及對年輕人的期待。

桃園市八德區市議員選舉，現任市議員呂林小鳳、呂淑真、蔡永芳、劉茂群連任成功，新一席由年僅35歲的朱珍瑤打敗5名參選人上位，八德藍綠版圖正式成為藍天。選美皇后朱珍瑤從台北空降到桃園參選市議員，主打美感議會年輕新勢力，選戰中融入自身專業背景，主打老人長照、幼兒照顧等福利。

蘆竹區外來人口多，尤其以南崁地區占6成以上，捲土重來的國民黨提名張桂綿以1萬多票高票當選，一雪4年前落選頭的低落心情，而另名國民黨提名的褚春來也順利當選，國民黨可說是提2搶2順利達陣，至於原本在蘆竹區2席的民進黨，僅郭麗華低空飛過，另席當選者為無黨籍的劉勝全。

成功轉戰市議員的褚春來實力堅強，報准用國民黨身分參選，讓原本就有行政資源優勢的他，更如虎添翼，吸票機效應，一舉拿下1席，而張桂綿成功吸收陳麗莉議員的票源，順利當選。

(中國時報)