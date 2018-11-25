韓流外溢 黃仁挑戰成功

2018年11月25日 04:11 中國時報 王文吉 、 陳世宗 、 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中市山城客家庄「藍大於綠」，國民黨提名2席女將拚過半，但票源分散，僅冉齡軒當選。太平選區3位現任拿下前三，「龍系」新人蔡耀頡承接何明杰票源，吊車尾當選。平地原住民由黃仁挾「韓流」效應，擊敗現任洪金福，山地原住民由現任林榮進及朱元宏拿下。

第12選區太平7搶4，國民黨籍李麗華勤耕基層順利連任，同黨籍的賴義鍠有現任優勢，加上熱心公益，也連任成功，民進黨籍張玉嬿任內爭取多項建設，也順利連任；民進黨另提名蔡耀頡有龍系色彩加持，更是黨部主委何明杰子弟兵，也順利進入議會。

第14選區東勢、石岡、新社、和平區維持藍綠各1席，民進黨蔡成圭順利連任，國民黨部分，前縣議員冉齡軒奪下最高票，東勢區上新里長王琇滿喊出接棒蘇慶雲，但票源被瓜分，加上農會系統拉抬力道不足，功敗垂成。

第15選區平地原住民4搶1，國民黨提名的黃仁在「韓流」外溢效應下，選戰後期聲勢高漲，順利擊退尋求連任的親民黨籍洪金福，前市議員溫建華苦戰多時，無力回天。

第16選區山地原住民國民黨籍林榮進從政資歷豐富，對手無黨黃永光來頭不小，他是國小退休教師，也曾在朱元宏團隊服務，兄長黃永生是胡志強官派區長。最後林榮進驚險勝出。

第17選區山地原住民5搶1，檢察官退休無黨現任的朱元宏端出政績牌，以8大政見照顧原住民，戰勝國民黨前原民會主委林益陸、民進黨市政顧問邱孟玲及無黨的蔣正光、柯靜志等。

(中國時報)