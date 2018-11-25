中西、北區翻盤 綠營優勢不再

2018年11月25日 04:11 中國時報 曹婷婷 、 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

民進黨籍議員候選人邱莉莉在第8選區勝選，卻沒有太多喜悅。（程炳璋攝）

第7選區（永康區）15搶7，民進黨提名林宜瑾、陳秋萍2老將及2新人陳宗明與陳世霖，力拚4席全上，但外部面臨時力、台聯、前民進黨員退黨造成泛綠、正綠多達8人參選，搶食票源，林宜瑾、陳秋萍順利守住2席，新人陳宗明、陳世霖則無緣議員。

時代力量、台聯也在激戰中攻下2席，其中，年僅25歲林易瑩為時力在台南唯一提名，形象清新且敢言吸引年輕人，為時力攻下1席，台聯老將楊中成也順利連任。國民黨提名3席，尋求3連任的林燕祝拿下第1高票，李鎮國也為藍營再攻下1席；無黨籍林阳更拿下第二高票。

第8選區（中西區、北區）11人角逐6席，中西區與北區這次合併競選，當選依票數高低為謝龍介、沈震東、陳怡珍、邱莉莉、許至椿與洪玉鳳，藍綠維持3比3打平，民進黨政2代新人沈震東初試啼聲，拿下亮眼成績。

中西區過去基本盤綠大於藍，北區基本盤則藍綠各半，在民進黨中央執政不力與韓國瑜外溢效應帶動下，謝龍介以2萬多票拿下第一，顯見綠營不再占據優勢。許至椿服務踏實、洪玉鳳是議會6朝元老，3席毫不意外揮出全壘打。

民進黨此次提名邱莉莉、唐碧娥、陳怡珍及新人沈震東，從教師轉戰議員、年僅25歲的新人沈震東衝出第二高票，3人都順利上榜；另名老將唐碧娥則是在選前3個月才臨危受命參選，出師不利，無緣進軍議會殿堂。

第9選區（安平、南區）12人搶6席，現任議員藍綠各半。國民黨提名盧崑福、林美燕、蔡淑惠3名老將爭取連任，盧林蔡3人揮出全壘打不說，同時得票數也包辦該選區前3名。

反觀民進黨提名呂維胤、李啟維、周麗津、林士傑4人，原本寄望4席全上，然而，這一役遇上民進黨開除黨籍的現任議員莊玉珠，以及自行參選的前民進黨台南市黨部執行長林志文、前民進黨台南市議員陳進益，以及被視為泛綠的基進黨陳嘉伶，形成泛綠搶正綠票源。

在8人分食有限選票，開票結果揭曉，政二代李啟維表現不俗，民進黨最後雖然僅林士傑落馬，力守3席，但面對國民黨3名選將囊括47.78％得票率，綠營得票未如預期。

(中國時報)