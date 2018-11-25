中西、北區翻盤 綠營優勢不再

國民黨提名的謝龍介拿下全台南市議員最高票。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台南報導
民進黨籍議員候選人邱莉莉在第8選區勝選，卻沒有太多喜悅。（程炳璋攝）

第7選區（永康區）15搶7，民進黨提名林宜瑾、陳秋萍2老將及2新人陳宗明與陳世霖，力拚4席全上，但外部面臨時力、台聯、前民進黨員退黨造成泛綠、正綠多達8人參選，搶食票源，林宜瑾、陳秋萍順利守住2席，新人陳宗明、陳世霖則無緣議員。

時代力量、台聯也在激戰中攻下2席，其中，年僅25歲林易瑩為時力在台南唯一提名，形象清新且敢言吸引年輕人，為時力攻下1席，台聯老將楊中成也順利連任。國民黨提名3席，尋求3連任的林燕祝拿下第1高票，李鎮國也為藍營再攻下1席；無黨籍林阳更拿下第二高票。

第8選區（中西區、北區）11人角逐6席，中西區與北區這次合併競選，當選依票數高低為謝龍介、沈震東、陳怡珍、邱莉莉、許至椿與洪玉鳳，藍綠維持3比3打平，民進黨政2代新人沈震東初試啼聲，拿下亮眼成績。

中西區過去基本盤綠大於藍，北區基本盤則藍綠各半，在民進黨中央執政不力與韓國瑜外溢效應帶動下，謝龍介以2萬多票拿下第一，顯見綠營不再占據優勢。許至椿服務踏實、洪玉鳳是議會6朝元老，3席毫不意外揮出全壘打。

民進黨此次提名邱莉莉、唐碧娥、陳怡珍及新人沈震東，從教師轉戰議員、年僅25歲的新人沈震東衝出第二高票，3人都順利上榜；另名老將唐碧娥則是在選前3個月才臨危受命參選，出師不利，無緣進軍議會殿堂。

第9選區（安平、南區）12人搶6席，現任議員藍綠各半。國民黨提名盧崑福、林美燕、蔡淑惠3名老將爭取連任，盧林蔡3人揮出全壘打不說，同時得票數也包辦該選區前3名。

反觀民進黨提名呂維胤、李啟維、周麗津、林士傑4人，原本寄望4席全上，然而，這一役遇上民進黨開除黨籍的現任議員莊玉珠，以及自行參選的前民進黨台南市黨部執行長林志文、前民進黨台南市議員陳進益，以及被視為泛綠的基進黨陳嘉伶，形成泛綠搶正綠票源。

在8人分食有限選票，開票結果揭曉，政二代李啟維表現不俗，民進黨最後雖然僅林士傑落馬，力守3席，但面對國民黨3名選將囊括47.78％得票率，綠營得票未如預期。

(中國時報)

韓流外溢 黃仁挑戰成功 白樣．伊斯里鍛殺出重圍 奪那瑪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。