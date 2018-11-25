白樣．伊斯里鍛殺出重圍 奪那瑪夏區

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中國時報
／高雄報導

高雄縣市合併後的原住民區長、區代表恢復選舉，高市桃源區及茂林區區長競選均呈現對決局勢，唯那瑪夏區出現參選爆炸，多達5人角逐區長寶座，其中白樣．伊斯里鍛喊出「馬上建設、美麗的那瑪夏」獲得認同，贏得區長寶座。桃源區參選區長有國民黨提名的謝英雄與無黨籍顏裕華；謝英雄是現任區長，4年來為地方貢獻良多，不負眾望連任區長寶座。

茂林區為國民黨提名的宋能正與無黨籍的駱韋志參選區長，駱韋志是現任公所經建課技士，雖獲得不少鄉親支持，宋能正仍勝148票獲得連任。

最激烈的那瑪夏區有朱莎威、林民傑、白樣．伊斯里鍛、李秀花及孔賢傑等5人均以無黨籍參選，鄉民期盼建設家園，其中白樣．伊斯里鍛喊出的「馬上建設、美麗的那瑪夏」獲得最大認同，贏得勝選。

至於高雄市原住民市議員應選4席，第十二選區平地原住民選區有國民黨籍王義雄、親民黨詹金福及民進黨籍市議員參選人俄鄧．殷艾競選，韓流加持下，王義雄獲勝選。

第十三選區那瑪夏區有國民黨市議員柯路加以及無黨籍區代表李惠民、員警陳幸富和尤嘉聖參選，最後是由陳幸富勝出。

而以布農族及拉阿魯哇族占大宗的桃源區第十四選區，國民黨提名的區公所主祕賴文德受到韓國瑜加持下，與無黨籍登記的現任伊斯坦 大·貝雅夫·正福對決，賴贏得選戰。

第十五選區茂林區在3年前由曾屬陳菊團隊一員的前原民會主委范織欽與連任的國民黨唐惠美角逐，最後由唐惠美勝出。范織欽這次捲土重來再度挑戰唐惠美，兩人票數到截稿為止，還有7個票匭未開出，唐惠美只贏12票，當選結果以中央選委會公告為主。

(中國時報)

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