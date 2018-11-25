藍綠穩住基本盤 王世堅連任

2018年11月25日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

民進黨北市中山、大同區現任議員梁文傑、王世堅被視為柯黑議員，柯文哲積極輔選的親民黨林國成、時代力量林亮君、無黨籍林婕麗，形成柯黑、友柯對決，柯黑基層實力雄厚順利連任，友柯的林國成、林亮君也順利當選，友柯、柯黑勢均力敵；藍營則穩住基本盤，保住3席議員，

中山、大同選區應選8席，現任議員綠4席、藍3席、橘1席，民進黨提名現任議員梁文傑、王世堅、顏若芳及新人陳怡君，但顏連任失利；國民黨則提名葉林傳、陳炳甫、林亭君以及回鍋的前議員王浩，現任議員林亭君落敗，藍綠各掉1席，選舉結果顯示，該選區藍綠維持基本盤，林國成、林亮君除靠柯文哲加持，憑藉深耕地方及個人特質勝出。

柯黑形象分明的王世堅、梁文傑，面對柯陣營積極扶持友柯議員無所畏懼，反而塑造柯黑大魔王形象，深受綠營支持者青睞；反觀現任顏若芳，面對同黨新人陳怡君、時代力量林亮君瓜分選票，即便選戰後期積極呼籲支持者集中投票，但仍無法力挽狂瀾。

同樣落選的藍營議員林亭君，原本無意爭取連任，因綠營提名2名女性候選人，藍營為了不讓該區2席婦女保障名額全被綠營拿下，徵召林亭君參選，卻面臨脫黨參選的林婕麗及同屬泛藍陣營的蘇恆搶票，加上起步較晚種下敗因。整體看來，綠營當選的有梁文傑、王世堅、陳怡君；藍營王浩、葉林傳、陳炳甫，藍綠各提名4席，卻都各掉1席，被友柯的林亮君取代，林國成則再度吊車尾當選。

(中國時報)