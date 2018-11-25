議員助理接棒 平地原民泛藍全拿

2018年11月25日 04:11 中國時報 宋原彰／新北報導

新北市汐金萬選區由藍綠均分席次，現任議員白珮茹、周雅玲深耕地方多年，順利連任。接棒的廖先翔、張錦豪分別挾著廖正良、沈發惠的基層實力當選；東北角選區綠營林裔綺打敗李仁林。平地原住民選區3席由藍營全拿；山地原住民選區則由國民黨脫黨參選的馬見獲勝。

汐金萬選區中，連任3屆的藍營市議員白珮茹長期耕耘地方，父親白添枝曾任多屆立委，被認為選情最穩定，此次得票數最高，超過3萬票。另位藍營候選人廖先翔，在市議員父親廖正良擔任助理10年，主打青年參政，如願承接政治香火，接棒父親，繼續服務地方。

綠營議員沈發惠未尋求連任，交棒給助理張錦豪，張不負眾望順利當選，另一位綠營議員周雅玲，高票順利當選連任。

向來被視為綠營鐵票倉的東北角選區，力拚連任的民進黨前議員顏世雄之妻林裔綺，依外界預期地打敗國民黨籍瑞芳里長聯誼會長李仁林，以過半得票率順利連任。

平地原住民選區3席議員全由國民黨取得，現任議員宋雨蓁連任成功，前議員忠仁．達祿斯捲土重來當選，楊春妹同樣獲勝。

山地原住民選區部分，當初為號召原住民年輕人參與政治，不惜脫離國民黨競選的馬見以微小差距，擠下國民黨的王建章，出乎外界意料。

(中國時報)