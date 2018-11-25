花蓮13鄉鎮市 泛藍全壘打

2018年11月25日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣13鄉鎮市長選舉結果出爐，國民黨不負眾望，在花蓮市、吉安鄉兩大重要票倉都以懸殊票數擊敗民進黨對手，其他鄉鎮因皆為泛藍黨內互打，最終13鄉鎮統統插上藍旗，成功再現花蓮藍旗全壘打目標。

執政優勢 魏嘉賢連莊

花蓮市長魏嘉賢爭取連任，面對民進黨張千駿、無黨籍鄧姚文夾攻，有著執政優勢加上10年政壇資歷，傍晚開票後票數直直衝，最終以2萬3千多票的差距拿下勝選，得票數甚至超越2014年民進黨田智宣28177票，個人參選紀錄晉升為5連勝。

選情最激烈的吉安鄉，游淑貞面臨黨內外夾擊，前縣長傅崐萁入監重擊藍營選情，所幸藍營「大咖帶路」戰術奏效，徐榛蔚扮演母雞帶小雞角色，加上黨內大咖接連站台，穩固藍營基本盤，開票後游一路領先，穩穩再為藍營拿下重要鄉鎮。

花蓮北區秀林鄉王玫瑰選得艱辛，最後突破黨內蔡瑞光、無黨籍田韻馨緊咬，成為秀林鄉第3位女鄉長；回鍋參選新城鄉長的議員何禮臺，也順利3度穩坐鄉長寶座；不過，選前疑涉嫌「搓圓仔」遭起訴的壽豐鄉長候選人曾淑懿以絕對多票當選；光復鄉則為農會連霸總幹事林清水順利轉戰鄉長。

大咖帶路 游淑貞勝出

中南區4鄉鎮也是藍軍互打，豐濱鄉鄉代主席邱福順擊敗公所祕書林慶龍；萬榮鄉同樣也由鄉代主席邱明光奪下鄉長大位；富里鄉政壇老鳥陳榮聰成老黑馬，擊退縣議員張智冠的單挑，奪下選戰順利。

國民黨內候選人順利連任的包括鳳林鎮蕭文龍、卓溪鄉長呂必賢及瑞穗鄉長陳進光，不過，玉里鎮長龔文俊意外落馬，蔡秋龍異軍突起，當選新任玉里鎮長。

(中國時報)