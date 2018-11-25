莒光最激烈 2搶1僅差15票

2018年11月25日 04:11 中國時報 葉書宏 ／連江報導 ／連江報導

連江縣議員分為南竿、北竿、東引、莒光等4選區，今年共有13人登記參選應選9席，其中僅有東引現任議長張永江同額選舉，其餘3選區均有挑戰者，今年共有3位現任議員中箭落馬，其中莒光競爭最為激烈，差距僅15票。

陳書建749票 成全縣最高票

南竿應選5席，共有7人角逐參選，其中國民黨陳書建、林貽祥、林明揚及無黨籍曹以標、曹丞君均尋求連任，其中，曹丞君、林貽祥連任失利，曹爾章、林惠萍勤跑基層獲得鄉親支持，曹爾章上屆落敗，今年雪恥成功。

值得關注，南竿鄉長陳振國為連江縣議會前議長陳振清胞弟，陳家在連江縣為大姓，家族勢力將左右議員席次，老將、新秀紛紛爭取支持，其中陳書建拿下749票，成為全縣最高票縣議員。

陳玉發擁家族實力 成功當選

北竿應選2席，共有3人挑戰，現任陳貴忠、周瑞國均為國民黨籍，其中陳貴忠已連任8屆，宣布不再參選，周瑞國問政獲好評，爭取連任成功，另外，陳玉發的家族實力雄厚成功入主議會，前議員王長明則以61票差距問鼎失利。

莒光鄉應選1席，東莒、西莒各有1人出馬角逐，其中西莒的陳貽斌基層實力雄厚，又有現任優勢，但東莒王孝榛家族動員力挺，旅台鄉親紛紛返鄉投票，王孝榛以15票之差險勝。

地方人士指出，依據往年差距往往不到50票，今年競爭更為激烈，差距僅15票，由於馬祖人口數少、交通地理環境特殊，有候選人甚至直接跨海到台灣拜票，成了名符其實的「決戰境外」，選戰最後家族勢力扮演關鍵角色。

(中國時報)