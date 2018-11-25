藍軍勇奪8成 綠地慘遭剷除

苗栗市長選舉，由國民黨提名的縣議員邱鎮軍贏得勝選，支持者到總部慶賀。（陳慶居攝）

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中國時報
、何冠嫻、巫靜婷／苗栗報導
苗栗縣議員當選結果

民進黨中央執政不力的大環境，不僅影響到百里侯之爭，連帶鄉鎮市長及民代選舉也遭波及，苗栗縣18鄉鎮市長選舉結果，國民黨囊括14席獲得壓倒性的勝利，而最可能為民進黨拿下席次的縣黨部主委杜文卿，從苑裡鎮長轉戰通霄鎮失利，綠營掛零收盤。

杜文卿轉戰失利

在這次鄉鎮市長選戰中，國民黨籍包括竹南開放2人參選共有13位候選人，另有多位黨員考量政治生態以無黨籍參選。而民進黨則提名竹南鎮陳聖元和泰安鄉盧光明，杜文卿則以無黨籍身分競選通霄鎮長，但由退休校長陳漢志出線。

幾位備受矚目的指標性鄉鎮市，其中縣治所在地苗栗市，由縣議員轉換跑道的邱鎮軍為國民黨拿回執政權。而人口數最多的頭份市是兩現任縣議員之爭，但國民黨陳永賢敗給無黨籍的羅雪珠。竹南鎮雖有2位藍營選將分散票源，對抗回鍋的勁敵前鎮長康世儒，然代表會主席方進興卻能突圍勝選，為藍營再下一城。

在激烈選戰中，有4鄉鎮是同額，公館鄉曾美露和三灣鄉溫志強雙雙連任，西湖鄉和造橋鄉分別由高阿賜及黃天貴當選。此次另有7位鄉鎮長尋求連任，其中僅卓蘭鎮詹坤金連任失利。

徐耀昌輕鬆連任

國民黨縣黨部主委林祥川表示，18鄉鎮市長選舉結果，有10位黨籍候選人順利上壘，加上有黨員身分的4席，囊括了其中14席，僅頭份、通霄、卓蘭及南庄4席，皆為無黨籍。原本藍、綠、無黨的席次比例為12比1比5，未來板塊將異動為14比0比4。

國民黨在苗栗的五合一選戰中，縣長徐耀昌輕騎過關成功連任，他也帶領小雞奮力衝刺，選舉結果有長足進步。

(中國時報)

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