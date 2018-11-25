民進黨慘掉4席 驚險保住彰市

2018年11月25日 04:11 中國時報 鐘武達 、 吳敏菁 、 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣鄉鎮市長選舉，因中央執政不力，造成民進黨兵敗如山倒，原有11個執政鄉鎮掉到只剩7個，其中關鍵指標的彰化市由林世賢驚險保住綠地，原本有望搶攻的員林市則功虧一簣，一樣是國民黨的勢力。

藍守住員林攻下鹿港

彰化市長選舉高潮迭起，民進黨林世賢、國民黨張東正，各擁基本盤，無黨黃玉芬也有穩定支持群眾，3強實力伯仲之間，最後林世賢以些微差距勝選。

和美鎮國民黨阮厚爵拚連任，被各方看好，辭去文化局長挑戰的民進黨陳文彬雖積極進攻，最後無功而返。

鹿港鎮原是民進黨執政，這次4人角逐，藍營分裂，國民黨提名許志宏，但前議員施性鍾脫黨參選，民進黨則提名潘順良，而無黨黃敦義是政治素人，這場3名政壇老將相爭的戰局，最後許志宏勝出，把綠地變藍天。

員林市長5人角逐，仍以國民黨游振雄、與民進黨陳秋蓉對決，原本陳秋蓉相當被看好，但受到中央執政拖累，游又有效完成黨內整合、母雞帶小雞藉同黨候選人相互拉抬，仍習慣單打獨鬥的陳秋蓉恐陷入苦戰，不敵國民黨游振雄。

翻盤溪湖鎮溪州鄉

溪湖、埔心、芳苑、大城、社頭都是民進黨首度執政的鄉鎮，現任者雖占優勢，但國民黨也都全力搶攻，其中溪湖鎮翻盤，國民黨的黃瑞珠挑戰成功。田中4人參選，藍綠都有內訌問題，其中尋求連任的民進黨謝文賢退黨以無黨籍參選，選局一度渾沌，結局由無黨籍前縣議員洪麗娜勝出。

北斗、溪州、埤頭與田尾都是新人競逐，其中溪州鄉民進黨已執政8年，李俊諭接棒參選，雖然實力堅強，但因黨內分裂票源流散，鄉長寶座最後是被國民黨的江淑芬拿走。

(中國時報)