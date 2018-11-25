王美惠3度拿下西區最高票

嘉義市議員當選結果

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中國時報
／嘉市報導

2018嘉義市議員選舉有43人爭搶23個名額，激戰後王美惠以8007票第3度拿下西區最高票，傅大偉勇奪東區最高票，挑戰第6任的議員陳幸枝意外落馬，凌子楚是大黑馬，盤點上榜名單，蕭家班人馬重創，「台灣隊」的莊豐安可望問鼎議長寶座。

東區無黨籍有張榮藏是8任的資深議員，今年以76歲之齡再戰第9任成功，締造紀錄，戴寧蟬聯第3任，首次參選議員的凌子楚與捲土重來的李奕德爭取第10名席次一路鰲戰，最後險勝，李奕德成為落選頭，新人黃思婷有大伯前議員郭文居力挺，一試中的。

老將陳幸枝意外落馬

民進黨黃露慧順利蟬聯第4任，尋求第2任的黃盈智中箭落馬；台聯黨蔡永泉也成功挑戰第4任。

國民黨方面傅大偉以5922票拿下東區第1名當選，張敏琪蟬聯第4任、陳家平初試啼聲即獲3259票以第3高票當選，以無黨籍身分參選的郭明賓完成稱霸第6任，但他涉嫌賄選案遭檢方傳喚，議員之路恐有隱憂。

西區無黨籍方面，71歲資深的現任議員吳上明第8次當選，蔡榮豐挑戰第7任驚險過關，李忠曆蟬聯第3任，前議長林承勳之妻陳姿妏連任第2任，已擔任4屆的廖天隆蟬聯第5任，但他涉嫌賄選案，雖然他否認，連任之路恐有波折，蘇澤峰上榜連任，莊豐安爭取第2任成功，問鼎議長寶座有望，新人孫貫志躋入金榜。

國民黨方面有張秀華挑戰第5任成功，鄭光宏蟬聯第2任。

莊豐安可望問鼎議長

民進黨方面挑戰第6任的陳幸枝與無黨籍蔡榮豐拉踞戰，最後11票之差飲恨，有「第1名議員」封號的王美惠蟬聯第4任，蔡文旭當選第5任，黃大祐2014年以些微之差落選頭，今年擠入前段班上榜，與姊姊黃露慧雙雙當選，傳為佳話。

(中國時報)

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