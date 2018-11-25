藍大於綠 東縣議員版圖不變

2018年11月25日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東原住民部落選民投完票後，在投開票所外馬路旁喝飲料聊天，宛如嘉年華會。（莊哲權攝）

台東縣議員當選結果

第19屆台東縣議會應選30席，共67人角逐，參選人數歷屆最多，台東縣議會政治版圖一向是藍大於綠，民進黨在本屆僅有1席，這次在競爭最激烈的台東市第1選區提名3人，因為民進黨中央執政不力，民意支持度大幅滑落等因素，3名綠營選將僅當選1席。

台東市 綠營僅獲1席

2014年台東縣議會選舉，民進黨籍縣議員林參天違紀參選，被開除黨籍，唯一提名的洪宗楷因票源集中，以4638票的第2高票當選，但是民進黨這次在競爭最激烈的第1選區一口氣提名3人，票源分散，加上缺乏配票系統，綠營除了有固定「山頭」的無黨籍林參天以外，僅有黃治維拿下1席。

在最激烈的1級戰區台東市應選10席，共有22人角逐，現任議員吳秀華、周達三、林參天、吳景槐、李建智、陳志峰6人各據「山頭」，實力雄厚，在這次選戰中6名老將全壘打，其中吳秀華拿下最高票。

陳宏宗、吳秀華 拚議長

第1選區縣議員4名新血，分別是市民代表陳銘風及林威志轉戰成功，新生里里長轉戰的黃治維為民進黨拿下唯一的1席，縣議員王飛龍的女兒王文怡順利完成接棒。

其他選區，卑南鄉2名資深老將張卓然、江堅壽意外落馬，由新人郭宗益、鄭崗山當選，東海岸平地原住民部分，縣議員劉純歌轉戰東河鄉長，空出的1席由楊秋珍拿下。

饒慶鈴當選縣長，議長出現空缺，這次在縱谷區拿下最高票的副議長陳宏宗，早就表態當仁不讓，但是吳俊立有意培植其胞妹、國民黨台東縣黨部主委吳秀華當議長，讓陳宏宗議長之路變得更坎坷。

(中國時報)