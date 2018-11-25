綠腰斬剩3席 藍18席穩拿議長

2018年11月25日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

民進黨花蓮縣長慘敗，議員選情也崩盤！花蓮縣議員選舉國民黨一舉拿下18席，大獲全勝，綠營資深戰將莊枝財、游美雲均中箭落馬，議員「砍半」只剩3席，逆境中「花蓮傳奇」前花蓮市長田智宣遺孀張美慧拿下該選區第一高票，為綠營唯一當選的新人。

花縣藍大於綠，民進黨議員席次集中在花蓮市、吉安鄉為主的都會區，這次老將劉曉玫、鄭乾龍分別轉戰花蓮縣長、吉安鄉長選舉，趁著民進黨選情低迷，國民黨挾著徐榛蔚旋風，大膽提名21人、報准12人，目標攻占議會33席「全壘打」。

受到小英執政不力，綠營盼「維持現狀」僅保守提名9人，不過，花蓮市隨著劉曉玫換跑道參選縣長，黨內卻爆提名「喬不攏」，議員莊枝財的子弟兵市民代表傅國淵打死不退，師徒失和，最後兩敗俱傷，雙雙落選，張美慧挾田智宣光環高票當選，施金樹則驚險過關完成6連霸。

民進黨選情受大環境不佳影響，第三選區原有3席議員，該區議員鄭乾龍轉戰吉安鄉長選舉後，保守提名現任議員黃振富、游美雲，但游仍高票落選，黃陷入苦戰驚險連任，守住綠營最後一席香火。

國民黨大獲全勝，拿下18席，議長確定為藍營囊中物，議長前哨戰也悄悄提前開打；此外，這次多名無黨新人冒出頭，除了6人轉換跑道參選地方首長、5人不再連任，年底議會有19名為新面孔，選後確定過半議員「大洗牌！」

(中國時報)